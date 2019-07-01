Xiaomi, Mimoji Tartışmasını Açıklığa Kavuşturuyor!

Birkaç gün önce, Xiaomi‘nin yakında çıkacak Mi CC9 akıllı telefonuyla şirket, Mimoji’nin yeni bir versiyonunu piyasaya süreceğini bildirdi. Haberin yayınlanmasından sonra, pek çok Çinli blogcu, Xiaomi’nin illegal işlem yaptığını dile getirmeye başladı. Çünkü Apple, aynı tabana dayalı özelleştirilebilen insansı Animoji karakterleri olan Memoji‘yi de piyasaya sürdü.

Şimdi ise Xiaomi, Apple’dan kopyalamadığını açıklayan bir bildiri yayınladı. Ayrıca, şirketin söylentiyi ortaya atan sızıntı kaynaklarına ve bu tür yanlış bilgileri yaymaya devam edenlere karşı yasal işlem yapma tehdidinde bulundu.

Xiaomi’nin Halkla İlişkiler Genel Müdürü Xu Jieyun, şirketin bu özelliği Mayıs 2018’de ilk defa piyasaya sürdüğünü ve uygulamanın zaten Mimoji olarak adlandırıldığını dile getirdi. Ancak Apple’ın adını 5 Haziran 2018’de Memoji olarak değiştirdiğini ve iki ürünün işlevsel mantığının çok farklı olduğunu söyledi.

Xu Jieyun, ayrıca neden bir gün sonra açıklama yaptığını da açıkladı. İç işlerin araştırılmasının uzun zaman aldığını buna ek olarak da incelemelerin yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, beyannamenin yayınlanmasından önce tüm kanıtların noter onayının tamamlandığı da belirtilmiştir.

Şirketten yapılan açıklamada, sızıntı haber yapanların kanıtları doğrultusunda tekrardan bu işlem için daha detaya inecekleri de söz konusu oldu. Bir sonraki aşamada, Xiaomi’nin yasal işlemlere geçeceği ve bu konuda oldukça ciddi olduğu dile getiriliyor.