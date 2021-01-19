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Xiaomi MiTalk Uygulaması 19 Şubat’ta Kapatılacak!

MiTalk uygulamasına sessiz bir veda etmemiz gerekiyor. Uygulama, 19 Şubat itibariyle kapanacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi’den üzücü haber geldi. Şirketin 2010 yılından itibaren kullanılan MiTalk uygulamasının kapatılacağı doğrulandı. Hizmet birkaç yıl önce oldukça popüler olmasına rağmen, Eylül 2014 itibarıyla 7,5 milyon aktif kullanıcıdan 70 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Ancak, MiTalk uygulamasının popülaritesi yıllar içinde azaldı. Bu nedenle Mi Talk ekibi, hizmetin önümüzdeki ay durdurulacağını duyurdu. Özellikle, Xiaomi 19 Şubat 2021 günü öğlen 12’de hizmetten çekilecek.

Bu amaçla marka, kullanıcıların sohbet geçmişini, kişisel verileri ve diğer bilgileri ayrı ayrı kendilerinin dışa aktarmasını tavsiye ediyor. Android v8.8.70 ve sonraki sürümlerde çalışan cihazlar toplu dışa aktarmayı destekliyor. Ekip ayrıca, hizmet durdurulduktan sonra herhangi bir kullanıcı bilgisinin dışa aktarılamayacağını da bildirdi.

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Sevgili MiTalk kullanıcıları:

Mi Talk piyasaya çıktığından beri herkes tarafından derinden desteklendi ve sevildi ve Mi Talk ekibi çok minnettar. İş değişiklikleri nedeniyle, Mi Talk hizmetini 19 Şubat 2021 öğlen 12: 00’de durduracağız. Spesifik program aşağıdaki gibidir:

  • 1 Şubat 2021 saat 12: 00’de: Hesap kaydı ve mesajlaşma durdurulacak;
  • 19 Şubat 2021 saat 12: 00’de: MiTalk oturum açma işlemini durdurun ve sunucuyu kapatın. Bundan sonra, oturum açamayacak ve MiTalk’u kullanamayacaksınız.
    Kullanıcılardan, hizmeti durdurmadan önce sohbet geçmişlerini ve kişisel verilerini ve diğer bilgilerini dışa aktarmaları istenir (Android v8.8.70 ve üzeri toplu dışa aktarımı destekler). Hizmeti durdurduktan sonra, MiTalk’ta herhangi bir kullanıcı bilgisini dışa aktaramazlar. Ayrıca, size hizmet sunduğumuzda yasal olarak toplanan ilgili bilgiler ulusal yasalar ve düzenlemeler ile “MiTalk Gizlilik Politikası” na uygun olarak saklanacaktır. Saklama süresinden sonra kişisel bilgilerinizi sileceğiz veya anonim hale getireceğiz.

Son olarak, her MiTalk kullanıcısına geçmişte destekleri ve arkadaşlıkları için teşekkür etmek istiyoruz. MiTalk’un askıya alınmasının neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Gelecekte, Mi Talk ekibi size daha iyi hizmet sunmak için çok çalışacak.

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KaynakTip3x

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