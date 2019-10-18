Xiaomi MIUI 12 Üzerinde Çalışmalara Başladı

Xiaomi kısa süre önce en son Android 10 işletim sistemine dayanan en yeni MIUI 11 özel kullanıcı arayüzünü tanıttı. Bugünün erken saatlerinde şirket, MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü 12 telefona geldi. Ayrıca yakın zamanda Global sürümünün de çıkacağını ileri sürdü.

Şimdi ise MIUI 11’in global olarak piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra, şirketin Halkla İlişkiler Genel Müdürü Xu Jieyun açıklama yaptı. Xiaomi’nin yeni arayüzün geliştirilmiş sürümü olan MIUI 12 üzerinde çalışmalara şimdiden başladığını doğruladı.

Bu aşamada yaklaşmakta olan MIUI 12 işletim sistemi hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Bununla birlikte bu özel kullanıcı arayüzünün gelişimi ilerlemeye devam ettiği zaman daha fazla bilgi muhtemelen gün yüzüne çıkacaktır.

Yeni tanıtılan MIUI 11, popüler özel işletim sistemi için birçok şeyi değiştiren, aynı zamanda Xiaomi için büyük bir güncellemedir. Görsel özelliklerle başlayarak, biraz daha yumuşak simgeler, sistem çapında bir karanlık mod, yeni bir Mi Lan Pro sistem fontu ve her zaman açık ekran işlevselliği ile gelecek. Yeni animasyonlar, temalar, duvar kağıtları ve gelişmiş bildirim sistemleri de var.

Ayrıca tamamen yeni dinamik doğal ses efektleri ve alarmları ile ses deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Xiaomi ayrıca, döviz kuru ve aşırı güç tasarrufu modunun yanı sıra uçaktan demiryoluna ve otobüse kadar geniş bir yelpazede nakliye için bilet rezervasyonu yapmanıza yardımcı olacak yeni Mi-Go Travel programı da var. Tabi ülkemize gelir mi bilmiyoruz.