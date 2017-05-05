Xiaomi MIUI 9 OS, 2 Yeni Özelliği Sızdırıldı

Xiaomi şirketinden geliştiricilerine gönderilen yeni nesil MIUI OS’dan bahsedilen bir posta sızdırıldı. Kesin olarak, MIUI’nin gelecek versiyonu, Xiaomi MIUI 9 OS, Bölünmüş Ekran ve PIP (Resim İçi Resim) olmak üzere iki yeni işleve sahip olacak.

Sızan bilgiye göre, gelecekteki Xiaomi firması tarafından üretilen akıllı telefonlar ve tabletler Android 7.0 ve üzeri versiyonlar üzerine kurulmuş MIUI OS ile bölünmüş ekran özelliğini kullanabilecek. Xiaomi MI6, Xiaomi MI5C, Xiaomi MI MIX, Xiaomi MI Note 2, Xiaomi MIPad 2, Xiaomi MIPad 3, Xiaomi Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi 4X, Redmi Note 4X, MI4C, MI4S, MI5, MI5S, MI5S Plus, MI MAX ve diğer 10 Xiaomi telefonları bölmeli ekran işlevini destekleyecektir.

Buna ek olarak, MIUI ekibi Android 6.0 işletim sisteminde daha fazla cihazı kapsayacak şekilde bölünmüş ekran modunu çalıştırmaya çalışıyor. Romun çıkış tarihine gelince, MIUI 9 OS’un 2 ay içerisinde yayınlanacağı söyleniyor.

Son birkaç günde, MIUI 9 OS konusunda haberler çıkmaya başladı. Geçen Kasım ayında MIUI ürün müdürü MIUI 9’un daha uygun özelliklere sahip olacağını ve 6 Nisan’da Xiaomi CEO’su Lei Jun MIUI 9’un daha akıcı, daha istikrarlı ve daha fazla güç tasarrufu sağlayacağını belirtti.