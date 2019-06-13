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Xiaomi MIUI Arayüzündeki Reklamları Sınırlandırıyor!

Xiaomi'nin MIUI arayüzüne eklediği sinir bozucu reklamlar, kullanıcıların şikayetleri üzerine azaltılmaya başlayacak....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi MIUI Arayüzündeki Reklamları Sınırlandırıyor!

Xiaomi’nin özel kullanıcı arayüzü MIUI, geçmişte kullanıcılardan çok övgü almıştı. Ancak son birkaç aydır kullanıcılardan gelen çok fazla eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Bunun temel nedeni, şirketin MIUI arayüzünde reklam yayınlama stratejisinden kaynaklandı.

Şirket geçtiğimiz günlerde MIUI platformundaki reklamları optimize edeceğini dile getirdi. Bu durum MIUI arayüzündeki reklamların tamamen ortadan kalkmasını içermiyor. Xiaomi’nin CEO’su ve ortak kurucusu, şirketin uygunsuz reklamları ve kullanıcı deneyimini bozan reklamları kaldıracağını söyledi. Ayrıca  Xiaomi İnternet Servisleri Genel Müdürü de şirketin MIUI’deki reklam sayısını azaltmayı planladığını söyledi.

Şirket, reklam noktalarının sayısını azaltmaya başladı ve önümüzdeki aylarda reklamları daha da azaltacak. Ayrıca MIUI sistem araçlarında reklamları devre dışı bırakmak için kolay bir geçiş de sunacak. Böylece önümüzdeki birkaç ay içinde, Xiaomi daha hafif ve daha taze bir MIUI sağlamayı hedefliyor.

Xiaomi MIUI Arayüzündeki Reklamları Sınırlandırıyor!

Daha önce, şirket, reklamın erişim oranını artırabilecek algoritmaları kullanmayı ve kullanıcıların gördüğü reklamın ilgi alanlarıyla alakalı olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı. Son zamanlarda, Çin merkezli teknoloji şirketi, 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali verilerini açıkladı.

Net kar artışını, geçen yıla göre yaklaşık %22.4 oranında arttığını ve kazancın 300 milyon dolara kadar çıktığını söyledi. Buna ek olarak da toplam gelirinin %27.2 oranında artarak yaklaşık 6.33 milyar dolara çıktığını belirtti.

Şirketin en büyük gelir kaynağı akıllı telefonlar olmaya devam ediyor. Ancak şirketin yazılım ve internet hizmetleri segmenti toplam gelirin yalnızca %9.7’sini oluşturuyor. Bu, bir önceki yıla göre %9.1 olan marjinal bir büyümeyi temsil ediyor.

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