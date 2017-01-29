Xiaomi MWC 2017 Etkinliğine Katılmıyor

Samsung‘un Şubat ayında düzenelenecek olan Dünya Mobil Kongresi‘nde amiral gemisi cihazı duyurmayacağı yönündeki söylentilerin yanı sıra başka bir tanınmış akıllı telefon üreticisi de Barselona’da cihaz duyurmayacak gibi gözüküyor. Bir firma kaynağı, Çinli üretici Xiaomi‘nin bu yıl MWC‘de sadece cihaz tanıtmamakla kalmayacağını etkinliğe hiç katılmayacağını açıkladı.

TechCrunch, bir firma kaynağının gerçekten Çinli üreticinin MWC 2017’ye katılmayacağına dair açıklama yaptığını teyit ediyor. Bu, sadece bir yıl önce aynı etkinlikte bir çok teknolojik aletini duyuran bir şirket için alışılmadık bir durum. Bir çok kişi bunu Hugo Barra’nın Xiaomi’den ayrılışına bağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Barra, MWC etkinliğinde Xiaomi Mi5 amiral gemisini açıklayan ekibe öncülük etmişti. Bu yıl, Barra’nın istifasından kaynaklanan karışıklıklar dışında, firmanın fuar tanıtacağı bir cihazının olmadığı da belirtiliyor. Mi6 modelinin bu etkinlikte ilan edilmesini bekleyenler biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Xiaomi buradan nereye gidecek? Görünüşe bakılırsa, şirket karın ve küresel erişim açısından muazzam bir büyüme sergiledikten sonra bunun bir geçiş zamanı olduğunu anlamış. Barra’nın kayıbı mutlaka firmayı sıkıntıya düşürecektir. Firmaya bu geçişte liderlik etmek ve başarılı bir şekilde bu süreci atlatmak firmanın CEO’su Lei Jun‘un görevi olacak.