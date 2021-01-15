Xiaomi’nin Katlanabilir Ekranlı Akıllı Telefonu Sızdırıldı!

Xiaomi, akıllı telefon pazarında oldukça yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Şirket 2021 yılının ilk Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefonlarını sunduktan sonra şimdi de ortaya çıkan katlanabilir yeni modeliyle gündemi meşgul ediyor.

Bilindiği üzere Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler daha önceden ve şuanda da piyasada olan katlanabilir akıllı telefon üretimi yapmışlardı. Bu üç firma katlanabilir telefon pazarında yerini korumaya devam ederken Xiaomi pazara dahil olmaya başlıyor.





Xiaomi‘nin MIUI 12 güncellemesine sahip yeni Galaxy Fold benzeri cihazı Çin metrosunda fotoğraflandı. Üretim öncesi tasarım gizleme kılıfıyla kullanılan cihazın fotoğrafları oldukça dikkat çekiyor.

Fotoğraftan anlaşıldığı üzere cihazın MIUI 12 ile çalıştığı ve bazı diğer söylentilere göre 256 GB dahili depolama alanının olduğu biliniyor. Ayrıca cihazın üstünde, altında veya köşede bir yerde hiçbir şekilde selfie kamerası barındırmadığı da dikkat çekiyor.





Muhtemelen cihazın güç ve ses tuşların sağ tarafta yer alıyor. Şuan için cihaz hakkında bildiklerimiz bunlar. Bazı söylentilere göre şirketin bu yeni katlanabilir akıllı telefonunu Aralık 2021‘de piyasaya süreceği ifade ediliyor. İlerleyen günlerde Xiaomi‘nin resmi açıklamalar yapması bekleniyor.