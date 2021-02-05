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Xiaomi’nin Yeni 67 W Şarj Adaptörü Ortaya Çıktı!

Xiaomi, akıllı telefon dışında bu cihazları hızlı şarj edebilmeyi sağlayan yeni şarj adaptörleri üzerinde çalışıyor.

Yunus Emre Çakır

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Xiaomi

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu sefer karşımıza başka türden bir cihazıyla karşımzıa çıkıyor. Şirket akıllı telefonların yanı sıra bunları destekleyen cihazlarda üretmeye devam ediyor. Bilindiği üzere geçen yıl 65 W GaN destekli şarj adaptörünü tanıtmıştı.

Bu adaptör bir avuca sıpan kompakt tasarımının yanında bir de her USB-C girişli cihazı şarj edebiliyordu. Bugün ise ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, yeni bir şarj adaptörü üzerinde çalışmalar yapıyor.

Xiaomi, sızdırılan bilgilere yeni bir 67 W destekli 6.1A ile 11V‘a ulaşan yeni adaptörünü onaylamış durumda. Adaptör MDY-12-EU ve MDY-12-ET model numaralarıyla geliyor. İlk üç harf genel de akıllı telefonlar için kullanılıyor. Bu yüzden 2021 yılı içerisinde 67 W adaptöre sahip yeni Xiaomi cihazlarını görebiliriz.

Önceki nesile göre daha güçlü olan adaptör, şirketin duyurusuna hazırlandığı yeni Mi 11’den önce ortaya çıktı. Bu durumda şirketin yeni Mi 11 cihazında 67 W adaptörünü kullanacağı söyleniyor.

Ancak Xiaomi bu söylentilere yeni Mi 11‘in kutusundan şarj aletinin çıkmayacağını söyleyerek son noktayı koydu. Şirketin diğer çıkaracağı cihazlarda bu politikayı uygulayıp ya da uygulamayacağı henüz bilinmiyor.

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