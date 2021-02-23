Xiaomi, PD 20W Destekli Power Bankini Piyasaya Sürdü!

Apple, iPhone 12 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü ve bununla birlikte şirket, PD 20W hızlı şarj desteği de sundu. O zamandan beri, birçok üretici bu yeni cihazlar için hızlı şarj ürünleri piyasaya sürdü. Bugün çıkan ürünüyle Xiaomi de bu kervana katıldı. Cihazın fiyati yaklaşık 31 dolar olarak belirtiliyor.

IDMIX P10 Pro power bank, 10.000 mAh kapasite desteği ile birlikte geliyor ve en önemli özelliği, MiFi sertifikalı bir arayüzü ile donatılmış olmasından kaynaklanıyor. iPhone 12’yi sadece 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj ettiği iddia edilen Apple PD 20W hızlı şarjı destekliyor. Bunun dışında Huawei SCP 22.5W hızlı şarj desteği de var.

Cihazda hem giriş hem de çıkış için bir giriş bağlantı noktası ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Şirket, cihaz IDMIX marka MiFi tarafından onaylanmış bir Yıldırım kablosuyla donatıldığı için şarj edilebileceğini ve kendi kendine şarj edilebileceğini belirtti.

Cihaz, ergonomik çift taraflı yay tasarımına sahip ve kalınlığı sadece 12,8 mm olarak belirtiliyor. Güç bankasının ön tarafında, kalan pil gücünü gerçek zamanlı olarak gösteren küçük bir ekran bulunuyor. 10.000 mAh pil kapasitesi ile güç bankası aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Şirketin iddialarına göre iPhone 12’yi 3,1 kez, Huawei P40’ı 1,8 kez ve Xiaomi 10 1,7 kez şarj edilebiliyor.