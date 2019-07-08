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Xiaomi Periskop Lens Başvurusu Yaptı

Xiaomi Periskop Lens teknolojisi için önemli detaylar paylaşıldı. Patent başvurusunda ortaya çıkan yeni teknoloji neler sunuyor?

By İbrahim Kızılırmak

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Xiaomi Periskop Lens

Akıllı telefonlarda kullanılan kamera teknolojileri değişmeye başladı. Son dönem akıllı telefonlarında yavaş yavaş yeni donanımların öne çıkmaya başladığını gördük. 10X zoom teknolojisinin yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığı alanda yeni bir teknoloji daha geliyor. Bu kez Xiaomi Periskop Lens sistemi ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusunda, yeni kamera sistemi de ortaya çıkarılmış oldu. Öyle ki patent başvurusunda yer alan detaylara göre iki farklı kamera lensi sistemi kullanılacak.

Xiaomi Periskop Lens Neler Sunacak?

Ana lens ve ikincil lens olmak  üzere iki farklı lens için detayların bulunduğu yeni kamera sistemi, ana mercek ve ikincil mercek ışık eksenine ışık eksenine dik optik eksenin ayarlanması ve periskop mercek girişinin ana mercek ışık eksenine dik olarak yerleştirilmesi sonucu oluşturuluyor.

Yeni mercek sisteminin en büyük avantajlarının başında ise merceğin kalınlığı arttırmaması gösteriliyor. Yani Xiaomi Periskop Lens sistemi hem daha iyi ışık kullanımı gerçekleştirirken hem de lenslerin kalınlığının azalmasını sağlıyor ve böylece tasarımdan ödün verilmemiş olunuyor.

Xiaomi Periskop Lens

Son yıllarda akıllı telefonların kameralarının nasıl değiştiğini düşünecek olursak, atılan bu adımın sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.

Xiaomi Periskop Lens sisteminin tam olarak ne şekilde bir artı göstereceğini şimdilik bilmek zor. Bunun yanında Mi Mix 4 akıllı telefonlarıyla beraber kullanılması beklenen sistemin artılarının neler olacağını ve amiral gemisi modeli yarışında ne kadar avantaj sağlayacağını da zaman gösterecek.

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