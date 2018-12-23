Xiaomi, 24 Aralık’ta yani yarın Xiaomi Play ismini taşıyan yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazır. Cihaz ayrıca ekranın üst kısmında daha zarif bir şekilde tasarlanmış gözyaşı çentiğine sahip ilk Xiaomi cihaz olacak.

Gün içerisinde yarın tanıtılması beklenilen Play telefonu hakkında, Weibo üzerinden yeni bir poster ortaya sızdırılmıştı. Telefonun dahili özelliklerini ve yonga setiyle ilgili beklenilen ayrıntıları ortaya koydu.

Şimdi ise telefonun elden çekim bir videosu yayınlandı. Daha öncesinde tahminler arasında bulunan göz yaşı damlası çentiğini netleştirmiş oldu. Ayrıca özellikleri arasında bulunan ekran kilidini açmak için kullanılan yüz tanıma sistemine de sahip olduğu kesinleşti.

Görünüşe göre, Xiaomi Play bir MTK yonga setine sahip olacak. Ancak ne yazık ki yonga setinin asıl adı sansürlendi. Ancak hem Helio P80’in hem de P90’ın bir akıllı telefonda henüz piyasaya sürülmediğini göz önünde bulundurarak, Xiaomi Play’in yeni çıkarılan Helio P70’e sahip olacağı hakkında tahminler yürülülmektedir. Bu yonga seti ise şu ana kadar sadece Realme U1 tarafından kullanılmıştı.

Sızan posterler aynı zamanda akıllı telefonun 6GB RAM ve 64GB veya 128GB dahili depolama ile donatılacağını da doğruluyor. Ne yazık ki, cihazın microSD kartları destekleyip desteklemediği konusunda hiçbir bilgi yoktur.