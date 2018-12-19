Xiaomi, bu gün 24 Aralık’ta tanıtımı yapılması beklenilen Xiaomi Play akıllı telefonu için bir dizi tanıtım posteri paylaştı. Daha öncesinden teknik özellikleri sadece açıklanmıştı. Geekbench sertifikası yalnızca donanımsal ve bir de yazılımsal özelliğini gün yüzüne çıkarmıştı.

Ancak şimdiki posterler telefonun gerçek halini, ekran özelliklerini ve tasarımını netleştirmiş oldu. Yayınlanan tanıtım posterler telefonun ön ve arka tasarımlarını gösteriyor. Ön kısımda su damlası çentiği ve arkada çift kamera kurulumunun yanı sıra parmak izi tarayıcısı var.

Aslında akıllı telefonun dün TENAA listesi paylaşılan, Redmi 7 ve Redmi Pro akıllı telefonlarına benzer özelliklerde olması düşünülüyordu. Özellik bakımından ise Xiaomi Play bir 5.84-inç 2280x1080px ekrana, bir 2.3GHz sekiz-çekirdekli işlemciye sahip olması bekleniyor. Arka tarafında birincil 12MP kameranın yanı sıra ikincil derinlik sensörü olan bir kamera yar alacak. Ön tarafındaki selfie kamerası ise 8 megapiksel ve son olarak bataryası 3.000mAh boyutunda olacak.

Xiaomi Play Tanıtım Posterleri 1 - 6

Ortaya çıkan son rapolara göre Xiaomi Play üç farklı sürüme sahip. Bunlar 4GB RAM ve 64GB depolama, 6GB RAM ve 64GB depolama son olarakta 6GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunan sürümlerdir. Ayrıca 3 farklı renk seçeneğine sahip, Siyah, Mavi ve Altın renkleri.

Xiaomi Play’in gerçekten de Redmi 7 modelinden ayrı bir telefon olup olmadığı ya da farklı pazarlar için aynı şey olup olmayacağı henüz belli değil. Her durumda 24 Aralık’ta bu durumun netlik kazanacağını aklınızda bulundurmalısınız.