Çinli bir sızıntı haber kaynağı bu gün Xiaomi‘nin şimdi Xiaomi Play adlı yeni bir akıllı telefon serisi başlatmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Hatta yeni akıllı telefon 24 Aralık’ta tanıtılabilir. Ancak belirtmekte fayda var, Xiaomi Play’in varlığıyla ilgili resmi bir onay henüz yok. Ancak Çin medyası bu yeni telefonun Poco F1 modelinin yeniden markalanmış versiyonu olabileceğini düşünüyor.

İsminde geçen Play kelimesinin kullanımı daha çok akıllı telefonun iyi bir oyun deneyimi, daha uzun pil ömrü ve etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunacağını gösteriyor. Ayrıca spekülasyonlar arasında Xiaomi Poco F1 modeline göre daha bütçe dostu amiral gemisi telefon olduğu da yer alıyor. Bu akıllı telefonun Snapdragon 845 yongaseti tarafından desteklendiği de iddia edilmektedir. Çinli üretici Poco F1 modelinden son üç ayda 700.000’den fazla satışa imza atmıştı. Belki de bu durum da şirketin tekrardan kar yapma acına gittiği anlamına da gelebilir.

Ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi’nin 17 Aralık ile 26 Aralık arasında yeni bir etkinlik planladığını söyleyen Çinli Weibo kullanıcılarından geliyor. Bu sözde Xiaomi Play ile ilgili başka bir şey açıklamamasına rağmen, daha genç bir kitleye ve akıllı oyun telefonu tutkunu olan herkese hitap edecek.

Tanıtımı yapılması beklenilen yeni cihaz muhtemelen benzer fiyat kategorisinde bulunan Honor Play’e ile rekabetçi olacak. Çünkü Xiaomi zaten Black Shark Helo adında özel bir oyun telefonu serisine sahip. Bundan dolayı daha çok bütçe dostu bir telefon gibi duruyor