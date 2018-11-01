Xiaomi Poco F1 için Yeni Güncelleme

Xiaomi, MIUI 10‘un kararlı global ROM‘unu şimdi de Poco F1 için geliştirerek telefonlara sunmaya başladı.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi Poco F1‘i Ağustos ayında Pocophone’un yeni modeli olarak piyasaya sürmüştü. Telefon, Poco’ya için geliştirilen özel bir Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 9.6 arayüzü ile satışa sunulmuştu.

Kısa zaman içerisinde Çinli şirket, Poco F1 için MIUI 10‘un kararlı global ROM’unun piyasaya sürülmesini onayladı. Artık kullanıcılar telefonlarında güncellemeleri göreceklerdir.

Xiaomi henüz MIUI forumları aracılığıyla güncellemenin tüm ayrıntılarını yayınlamadı. Ancak yine de, forumdaki ve Twitter’daki birçok kullanıcı güncellemenin ve değişiklik günlüğünün ekran görüntülerini paylaştı.

Resimlere göre, MIUI’nin yeni güncellemesi MIUI 10.0.4.0.OEJMIFH sürümü ile birlikte gelmektedir ve boyutu 592MB‘dir. Güncellemenin Ekim 2018’e yayınlanan Android güvenlik yamasını da beraberinde getirdiği görülmektedir.

MIUI 10 güncellemesi, tam ekran deneyimini geliştirerek yeni gezinme hareketleri ile Poco F1 modelini süsleyecek. Ayrıca güncelleme doğal ve çevresel sesler içeren bir ses paketi bulundurmaktadır. MIUI 10’un global kararlı ROM‘u, aynı zamanda, öndeki ikincil bir sensöre ihtiyaç duymadan, çekimlere bir bokeh etkisi uygulayan yapay zeka fonksiyonlarını da içermektedir.

MIUI 10 OTA güncellemesi telefonlara sunulmaya başladı. Ancak güncellemenin her telefona ulaşması biraz zaman alabilir. Bu sırada, Ayarlar> Telefon hakkında> Sistem Güncellemeleri > Güncellemeleri Denetle seçeneğine giderek en son kararlı MIUI 10 Global ROM’u kontrol edebilirsiniz.