Xiaomi markası altında karşımıza çıkan Poco, ilk akıllı telefon modeli olan F1 ile istenen başarıyı elde etti. Markanın yeni seri akıllı telefonlarına beklenenden çok daha ilgi gösterildi ve fiyat olarak da diğer amiral gemisi modelleriyle rekabet eden bir marka gördük. Serinin ilk akıllı telefonunun beğenilmesiyle beraber devam modellerinin geleceği de ortaya çıkmıştı. Beklenen model Xiaomi Poco F2 için geçtiğimiz günlerde de ilk bilgiler ortaya çıktı.

Fakat ortaya çıkan ilk bilgiler yeni seride çok önemli değişiklik olmayacağını göstermişti. Şimdi ise marka yetkililerinden gelen açıklamalar durumun değiştiğini gösteriyor.

Xiaomi Poco F2 Neler Sunacak?

Geçtiğimiz günlerde haberlerimizde de yer verdiğimiz akıllı telefonların içerisinde yine Snapdragon 845 işlemcilerinin bulunacağı ve genel olarak tasarımın korunacağı yönünde bilgiler paylaşmıştık.

Özellikle tasarım kısmında çok önemli değişikliklerin yapılmayacağı iddiasının ortaya atılmasının ardından marka yetkilileri tarafından üstü kapalı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada Xiaomi Poco F2 akıllı telefonlarında çok daha kapsamlı değişiklikler için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Mesaja bakacak olursak Xiaomi Poco F2 akıllı telefonu, başta tasarım kısmında değişimlerle gelecek. Tasarımda yapılacak olan değişiklik teknik kısımda da desteklenecek. Mevcut amiral gemisi Snapdragon 845 işlemcilerinin yerine de yeni model Snapdragon 855 işlemcilerinin kullanılması bekleniyor. Tabii ki bu konuda kesin bir bilgi yok ancak POCO Hindistan Genel Müdürü C.Manmohan tarafından yapılan açıklamalar, yeni amiral gemisi işlemci modellerinin geleceğini işaret etmiş oldu.

Beklentilerden çok daha farklı bir sistemle gelecek olan Xiaomi Poco F2 akıllı telefonları için şimdiden heyecanlandıran bu haberlerin devamının gelmesini bekliyoruz. Marka yetkilileri de zamanla bu konuda yeni açıklamalar yapmaya devam edecektir. Xiaomi Poco F2 modeli için yeni bir bilgi geldiği zaman sitemizden paylaşacağız.