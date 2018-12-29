Çinli akıllı telefon devlerinden biri olan Xiaomi, giderek büyümeye devam ediyor. Özellikle amiral gemisi serilerini genişleten markanın yavaş yavaş serilerini genişletmeye ve alt markalarını da piyasaya sürmeye başladığını gördük. Bu noktada merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerinden birisi de Xiaomi Poco F2 akıllı telefonu oldu.

Tasarımı konusunda çok fazla bilgi olmayan akıllı telefonların teknik özellikler kısmında neler sunacağı konusunda ise sürekli yeni bilgiler geliyor. Son olarak Xiaomi Poco F2 modelinin olduğu iddia edilen bir performans testi yayınlandı. Yeni performans testiyle beraber akıllı telefonların özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Xiaomi Poco F2 İddialı Bir Akıllı Telefon Olacak

Yeni model için ortaya çıkan özellikler Xiaomi Poco F2 akıllı telefonlarının çok daha dikkat çekici olacağını gösteriyor. Buna göre yeni seri akıllı telefonların içerisinde Snapdragon 845 işlemcileri bulunacak. Yeni işlemcilerle beraber amiral gemisi serilerinde yer verilen özelliklere yer verilmiş olacak.

Yeni telefonun RAM bellek kısmında ise 6 GB seçeneği karşımıza çıkacak. Başka bir seçenek olup olmayacağı bilinmiyor ancak 6 GB RAM bellek kullanan modelin testlere alındığı net bir şekilde görülüyor. Bu teknik özelliklerle beraber elde edilen puanın ise tek çekirdek testinde 2321 puan olduğu belirtilmiş. Çoklu çekirdek performansı kısmında ise 7564 puan alındığı dikkat çeken detaylar arasında.

Amiral gemisi sınıfına dahil olacağına kesin gözüyle baktığımız yeni seri akıllı telefonların, ekran boyutu ve benzeri değerleri için ise henüz bilgiler netlik kazanış değil. Muhtemelen 6 inç ekranların üzerinde ekranlar göreceğiz ancak henüz kesinleşmiş olan bir bilgi söz konusu değil.

Kamera ve batarya kısmında da nasıl bir değere yer verileceği konusunda bir süre daha beklemek gerekiyor. Muhtemelen CES 2019 fuarından sonra yeni akıllı telefonlar için çok daha fazla bilgi ortaya çıkmış olacak. Şimdilik Xiaomi Poco F2 modeli için paylaşılan detaylar bu kadar ile sınırlı.