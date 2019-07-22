Xiaomi Poco Serisi Artık Devam Etmeyecek!

Kısa bir süre önce tanıtılan Xiaomi‘nin alt markası Redmi’nin K20 serisinden önce bile Poco serisinin geleceği konusunda iddialar söz konusuydu. Hala da 1 yaşındaki Poco serisinin geleceği ile ilgili şüpheler ve sorular birçok insanın kafasında artmaya devam ediyor.

Fakat Redmi K20‘nin resmiyet kazanmasının ardından, bu şüpheler POCO’nun gelişiminden sorumlu üst düzey yöneticilerden biri olan Jai Mani’nin Xiaomi’den ayrılmasıyla sekteye uğradı. IDC India’daki araştırma direktörü Navkendar Singh’e göre, Redmi K20 serisi, agresif fiyatları ile POCO’nun geleceği konusunda daha da büyük bir şüphe yaratıyor diye bir açıklama yaptı.

Analist, Poco’nun, orta seviye telefonların fiyatlarına göre seçkin birkaç özellik geliyor, tasarım konusunda piyasayı hareketlendirmek için tanıtıldığını söyledi. Ancak şimdi yeni serinin bu şekilde Poco’dan çok daha ucuz olması, Poco’nun varlığını tehlikeye atıyor.

Ayrıca, Xiaomi’nin Manu Kumar Jain’in de dahil olduğu yetkilileri, markanın geleceği hakkında şüpheli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Poco’nun gerçekten etkileyici özelliklerinin olduğu bir gerçek. Şimdiki durumda biraz daha bekleyip neticeyi görmemiz gerekiyor.