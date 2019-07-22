Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Poco Serisi Artık Devam Etmeyecek!

Xiaomi Poco Serisi Artık Devam Etmeyecek!

Xiaomi'nin tasarım gözdesi Pocophone serisi artık devam etmeyecek gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

-

0
0
Xiaomi Poco Serisi Artık Devam Etmeyecek!

Kısa bir süre önce tanıtılan Xiaomi‘nin alt markası Redmi’nin K20 serisinden önce bile Poco serisinin geleceği konusunda iddialar söz konusuydu. Hala da 1 yaşındaki Poco serisinin geleceği ile ilgili şüpheler ve sorular birçok insanın kafasında artmaya devam ediyor.

Fakat Redmi K20‘nin resmiyet kazanmasının ardından, bu şüpheler POCO’nun gelişiminden sorumlu üst düzey yöneticilerden biri olan Jai Mani’nin Xiaomi’den ayrılmasıyla sekteye uğradı. IDC India’daki araştırma direktörü Navkendar Singh’e göre, Redmi K20 serisi, agresif fiyatları ile POCO’nun geleceği konusunda daha da büyük bir şüphe yaratıyor diye bir açıklama yaptı.

Xiaomi Poco F2

Analist, Poco’nun, orta seviye telefonların fiyatlarına göre seçkin birkaç özellik geliyor, tasarım konusunda piyasayı hareketlendirmek için tanıtıldığını söyledi. Ancak şimdi yeni serinin bu şekilde Poco’dan çok daha ucuz olması, Poco’nun varlığını tehlikeye atıyor.

Ayrıca, Xiaomi’nin Manu Kumar Jain’in de dahil olduğu yetkilileri, markanın geleceği hakkında şüpheli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Poco’nun gerçekten etkileyici özelliklerinin olduğu bir gerçek. Şimdiki durumda biraz daha bekleyip neticeyi görmemiz gerekiyor.

25,654BeğenenlerBeğen
57,129TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGiriş Seviyesi Vivo Y90 Canlı Canlı Görüntülendi!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Giriş Seviyesi Vivo Y90 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo, kısa bir süre sonra Vivo Y90 olarak adlandırılacak yeni bir giriş seviyesi bir akıllı telefonu piyasaya sürecek. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, bu yaklaşmakta...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi 64MP Kameralı Telefonunun Fotoğraf Örneğini Yayınladı!

Redmi, dünyanın ilk 64MP kameralı akıllı telefonu olduğu söylenen 64MP kameralı akıllı telefonu için bir fotoğraf örneğini yayınladı. Şirket resmi akıllı telefon örneğini Weibo...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4 Kamerası Detaylanıyor

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de ne kadar iddialı bir marka olduğunu kanıtlamış durumda. Markanın orta segment akıllı telefonları bir yana, amiral gemisi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo V15 Üretimi için Şok Karar

Son yılların en çok konuşulan akıllı telefon markalarından biri olmasının yanında, sürekli yeni akıllı telefonlar geliştirmeye devam eden Vivo, son yıllarda birçok akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel 4 Ekran Koruyucuları Yayınlandı

Akıllı telefonlar için iddialı amiral gemisi modellerinden biri olmasını beklediğimiz Google Pixel 4 akıllı telefonları için sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor!

Nokia’nın yaklaşmakta olan Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 akıllı telefonları ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Çin'den gelen en son sızıntı raporlara göre,...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.