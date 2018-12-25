Uygun fiyatlı, fiyat performans odaklı akıllı telefon markaları içerisinde ilk sıralarda yer alan Xiaomi, yeniden atağa geçmiş durumda. Markanın akıllı telefonları için sürekli olarak yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Çok kısa bir süre önce tanıtılan yeni versiyonlardan birisi de Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition modeli oldu.

Çok daha güçlendirilmiş bir kasayla gelen akıllı telefonun, hem fiyat konusunda bir güncelleme aldığı hem de malzeme olarak güçlendirildiğini de belirtelim.

Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition Nasıl Farklar Sunuyor?

Daha önce duyurulan sürümde en büyük ve en çok dikkat çeken kısım, plastik arka kapak tasarımı olmuştu. Telefonda tamamen plastik kapak kullanılması yeni modelin dayanıklılığı konusunda oldukça olumsuz bir gelişme yaşanmasına ve yeni modelin satışlarının düşmesine neden olmuştu. Bu durumun farkında olan markanın Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition modeliyle beraber farkı kapatacağı ortaya çıktı.

Yeni modelin en büyük farkı, güçlendirilmiş yüzey oldu. Arka kapakta kullanılan plastik malzeme yerine bu kez gerçek kevlar malzeme kullanılacağı açıklandı. Gerçek Kevlar malzeme kullanılan telefon, çok daha sağlam bir yüzeye sahip. Sadece arka kapak kısmında değil yeni modelin düşmelere karşı da koruması bulunuyor.

Telefonun içerisinde yer alan RAM bellek miktarında da bir değişiklik söz konusu. Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition modelinde 8 GB RAM bellek miktarı yerine 6 GB RAM bellek miktarı kullanılmasına karar verilmiş. 6 GB RAM bellekle beraber gelen depolama birimi ise 128 GB olarak açıklandı. 256 GB depolama birimi yerine 128 GB depolama alanına geçilmesiyle beraber fiyatlarda aşağı çekildi.

Yine Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefonun grafik birimi kısmında ise Adreno 630 serisi kullanılmış. Ekran kısmında da bir değişiklik yok ve 6.18 inçlik panel kullanımına devam edilmiş. Yine çözünürlük kısmında da 1080 X 2340 piksel değerine yer veriliyor. Bu özelliklerle beraber sunulan fiyat ise 342 dolar olarak açıklandı.