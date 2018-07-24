Xiaomi hızını aldı bir kere. Markanın sürekli olarak yeni telefonlar tanıttığını görmeye başladık. Çinli akıllı telefon üreticileri içerisinde en aktif olan marka olarak seçilen Xiaomi’nin bu yönüyle beraber artık sadece Çin’de değil, ülkemizin de dahil olduğu birçok ülkede gündem olduğunu da söylemek gerekiyor. Markanın yeni akıllı telefonlar tanıtmaya ise tüm hızıyla devam edeceği söyleniyor. İşte yeni modellerden birisi de Xiaomi Pocophone F1 akıllı telefonları olacak.

Hem tasarım kısmında hem de sistem özelliklerinin neler olacağı konusunda daha öncede paylaşılmalar yapılan sürpriz model Xiaomi Pocophone F1, son detaylarda ise fiyatıyla beraber gözüktü. Görünen o ki marka bu kez çok daha iddialı.

Xiaomi Pocophone F1 Fiyatı Nasıl Olacak?

Marka tarafından resmi bir paylaşım yapılmış değil. Telefonun tanıtımıyla beraber bu bilgiler netlik kazanacak ancak şu an için yapılan paylaşımlara bakacak olursak, Xiaomi Pocophone F1 akıllı telefonları amiral gemisi sınıfını sallayacak.

Markanın yeni akıllı telefonlarının 6 GB versiyonun 420 Euro olacağından söz ediliyor. Bu versiyon 64 GB depolama alanı sunacak. Diğer model ise yine 6 GB RAM bellek ve 128 GB depolama alanı sunacak. Bu modelin fiyatı ise 460 Euro olacak. Her iki modelinde rakiplerine göre 150 Euro gibi daha aşağı bir fiyat sunacağından söz ediliyor.

Öyle ki telefonun sistem özellikleri amiral gemisi modellerden hiç geri kalır değil. Bu modelde de Snapdragon 845 modeli işlemcilerin kullanılması bekleniyor. Yeni amiral gemisi işlemci modellerinin yanı sıra 6 GB RAM bellek miktarı da bir hayli dikkat çekecek. Ayrıca ekran kısmında ise Full HD+ çözünürlük değerine sahip olan 5.99 inçlik bir ekran kullanılacağı konusunda bilgiler var.

4000 mAh değerinde bataryası ve çift arka kamerası gibi artılarıyla beraber bu modellerin satış fiyatının 400 Euro seviyelerinde kalması ise başta Apple ve Samsung’un işini zorlaştıracak gibi gözüküyor. Yeni akıllı telefonlarla beraber sunulacak olan sistemin detayları için bir süre daha tanıtımı beklememiz gerektiğini belirtelim. Bu özellikler henüz netlik kazanmadı.