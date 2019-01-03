Akıllı telefon dünyasının en iyilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Xiaomi, yavaş yavaş alt markalarıyla da ünlenmeye başladı. Bu konuda ilk adım Poco oldu. Çok kısa bir süre öncesine kadar tanıtılan ilk seri modelde belli bir başarı elde eden yeni marka, şu sıralar ikinci nesil akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Markanın ikinci akıllı telefonu ise Xiaomi Pocophone F2 modeli olacak. Daha önce telefon için beklentileri attıran açıklamalardan söz etmiştik.

Marka yetkilileri tarafından yapılan bu açıklamanın hemen arkasında Xiaomi Pocophone F2 akıllı telefonlarının tasarımı ortaya çıkaran yeni görseller paylaşıldı.

Xiaomi Pocophone F2 Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi Pocophone F2 akıllı telefonlarının tasarım kısmında çok daha yenilikçi bir seri olmasını bekliyorduk. En azından yapılan açıklamalar bu yönde iddialı açıklamalardı. Ancak ortaya çıkan görseller gerçekse, tasarım iyi olmasına karşın son dönem modasından pek ayrılmıyor.

Görselde de görebileceğiniz gibi yeni akıllı telefonda su damlası çentik alanı olarak adlandırdığımız çentik alanı var. Telefonun ekran kısmında çok daha geniş bir kullanım alanına yer verilmesini sağlayacak olan yeni tasarım, Xiaomi akıllı telefonlarına benzer bir yapının sunulacağını gösteriyor.

Bunun dışında telefonun arka bölümünde ise çift arka kamera dizilimi olacak. Oldukça geniş lenslere yer verileceği görülen kameralarda, kamera çerçevelerinin ise kırmızı renkli olduğunu görmek mümkün olacak. Kamera lens tasarımı da yine başarılı bir seri söz konusu olacak gibi. Parmak izi sensörlerine geçtiğimiz zaman ise yine arka kısımda ortalanmış parmak izi sensörlerini göreceğiz.

Muhtemelen işlemci kısmında Snapdragon 855 serisinin kullanılacağı akıllı telefonların kamera ve diğer teknik özelliklerinin nasıl olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Muhtemel son dönem amiral gemisi akıllı telefonlarını da zorlayacak bir akıllı telefon söz konusu olacak. Şu an için Xiaomi Pocophone F2 akıllı telefonlarında kullanılacak olan ekranlar için de henüz bilgiler yok. Fiyat ve diğer bilgiler konusunda yeni detaylar geldiğinde paylaşacağız.