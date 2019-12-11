Xiaomi Qingping Sıcaklık ve Nem Sensörlü Bluetooth Çalar Saat Geliştirdi!

Xiaomi Youpin crowdfunding platformu yeni bir ürüne ev sahipliği yaptı. Ürün Qingping Bluetooth çalar saat ve Gadget’ın, 14 Ocak 2020’den itibaren Çin’de nakliye işlemine başlaması bekleniyor.Qingping Bluetooth çalar saat, görünüşte fiziksel bir düğmesi olmayan sade ve zarif bir tasarıma sahiptir. Gövdeye basıldığında yumuşak kauçuk tabanın etrafındaki kısım içeri girer. Erteleme işlevi bu şekilde etkinleştirilebilir ve 10 dakika sürer. Gövdesine iki kez basılması alarmı kapatır.

Çalar saat ayrıca akıllı telefonla eşleştirilebileceği Bluetooth bağlantısıyla donatılmıştır. Eşleştirildiğinde, çalar saat, saati otomatik olarak senkronize eder. Bir alarm saati olarak, kullanıcılara 16 farklı alarm kurma kaldıracı verir. 8 farklı zil sesi vardır ve alarm hoparlörünün sesi ayarlanabilir.

Alarm fonksiyonunun yanı sıra, saat ayrıca sıcaklık ve nem algılamaya sahiptir. Sıcaklık için ± 0.2 ℃ ölçüm hassasiyetine sahip bir İsviçre Sensirion sensörü vardır. Nem ölçüm doğruluğu ±% 2 RH’dir. Bu seviyelerde, cihaz sıcaklık ve nem değişikliklerini verimli bir şekilde tespit edebilir

Çalar saat ayrıca ayarlanabilir yoğunluğu olan arkadan aydınlatmalı bir ekran ile birlikte geliştirilmiştir.Parlaklık otomatik olarak ayarlanır. Örneğin, parlaklık 10: 00’dan 07: 00’a kadar otomatik olarak% 50’ye düşürülür. Arka ışık süresi de tamamen kapalı ila 30 saniye arasında ayarlanabilir. Bu seçenek ile gece göz kamaştırmaz ve gün boyunca net bir şekilde görülebilir.

Ayrıca, Qingping Bluetooth alarm saati, MIJIA uygulamasıyla diğer MIJIA akıllı ev aletleriyle eşleştirilebilir. Bu gibi bir bağlantı ile, örneğin, sıcaklık 20 ℃’den düşük olduğunda elektrikli ısıtıcı otomatik olarak açılabilir. Bu, iç ortam sıcaklığının ve nemin korunmasına yardımcı olacaktır.