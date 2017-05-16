Xiaomi Redmi 4 Satışa Çıktı

Redmi 3S Prime‘ın lansmanından on ay sonra, Xiaomi halefini Redmi 4‘ü Hindistan’da satışa sundu.

Redmi 3S Prime ve Redmi 4 arasındaki farklar çoğunlukla tasarımdır. Yeni telefonun inceliği, konik kenarı ve daha temiz, daha çağdaş bir tasarıma sahip. Hoparlör, telefonun arka tarafından alt kısmına taşındı ve metal ve alüminyum, temiz eloksallı parlak metal alüminyum hatlarla buluşuyor.

İki telefon büyük ölçüde aynıdır. Ön yüzde aynı 5.0 inç 720p LCD, PDAF ile arkadaki 13 megapiksel f2.0 kamera, ön tarafta 5 megapiksel f2.2 kamera ve Xiaomi’nin iddia ettiği 4100mAh pil iki gün kullanım veriyor. Değişiklik, Redmi 3S Prime’daki Snapdragon 430’ın Redmi 4’te Snapdragon 435’e yükseltildiğidir. Ayrıca, sırasıyla 2GB, 3GB ve 4GB bellek yapılandırmalarına sahip 16GB, 32GB ve 64GB depolama alanlı üç farklı varyasyona da rastlanmaktadır.

Redmi 4, Android Nougat‘ın özel önizleme sürümüyle MIUI 8’de çalışır.

Redmi 4, sırasıyla 2 / 16GB, 3 / 32GB ve 4 / 64GB varyantları için 6999, 8999 ve 10.999 Hindistan’ın yeerel para birimi ile fiyatlandırılmıştır.

Telefon 23 Mayıs’ta öğle saatlerinde Mi.com ve Amazon Hindistan’da satışa sunulacak.