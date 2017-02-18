Xiaomi Redmi 4X İddiaları Ortaya Çıkmaya Başladı

Xiaomi markası akıllı telefon dünyasında adı geçen bir marka olmaya başladı. Yayınlanan ilk telefonunun bu yana iyi bir gelişim gösteren marka teknik özellikleri bir yana dursun tasarımsal olarak Xiaomi akıllı telefonları bir hayli değer kazanmaya başladı. Çerçevesiz ekran serileri ile zaten yeni bir sınıfta oluşturmuş olan Xiaomi her geçen gün ise akıllı telefon modellerine yenilerini eklemekte. Son olarak ise markanın Xiaomi Redmi 4X adı verilen modelleri ile beraber geleceği iddia edilmeye başlandı.

Xiaomi Redmi 4X İddiaları Gerçek Mi?

Aslında markanın yeni seri bir akıllı telefonunun performans testlerinde ortaya çıkması ile beraber gündeme gelen iddialarda henüz telefonun adı netlik kazanmamış olan bir model olsa da Xiaomi Redmi 4X ismi öne çıkmaya başladı. Yani henüz modelin Xiaomi Redmi 4X olacağı bile kesin değil belirtelim.

5 İnç Ekran Boyutu

Genelde geniş ekran modelleri ile tanıdığımız yeni seri akıllı telefonları ile gündeme gelen markanın bu modelinde ise farklı olarak 5 inç standart ekran boyutuna yer vereceği düşünülüyor. Performans testlerinde de gözlenen değer yine 5 inç ekran boyutu olarak karşımıza çıkmakta.

Bunun dışında ekran çözünürlük değeri konusunda ise Full HD çözünürlük değerlerinin düşünüldüğünü de ekleyelim. Daha yüksek ya da daha düşük bir ekran çözünürlüğünün gelip gelmeyeceği konusunda şu an net bir bilgi vermek ise pek de mümkün değil. Öyle ki akıllı telefonun sadece ekran detayları bu şekilde ortaya çıktı.

Fiziksel Tuş Yer Almayacak

Xiaomi Redmi 4X modeli olduğu iddia edilen model hakkında ortaya atılan bir başka detayın ise tasarım konusunda olduğunu belirtelim. Yayınlanan görsellere bakacak olursak seride fiziksel bir tuş kullanımı görmek mümkün olmayacak. Yine Xiaomi serilerinden alışkın olduğumuz şekilde sanal Home ve kısayol tuşlarına yer verileceği düşünülmekte. Tabi bu durumla beraber parmak izi sensörü de arka kapak kısmına taşınmış durumda. Yine telefonun arka kapağının tam ortasında parmak izi okuyucu sistemi bulunuyor.

Çift SIM Kart Desteği

Xiaomi Redmi 4X konusunda yine test sayfalarında görüntülenen sonuçlara göre konuşulan bir başka özelliğin ise SIM kart desteği olacağını belirtelim. Çift SIM kart desteği sunacağı düşünülen modelin bu özelliği ile beraber daha ne gibi farklılıkları olacağı ve hat sisteminde kullanacağı teknolojilerin neler olacağı pek bilinmiyor.

İşletim Sistemi Ve Pil Kapasitesi

Telefonun özellik detayları ile ilgili belli başlı bilgiler verdikten sonra şimdi akıllı telefonlar için son detaylara geçelim. Muhtemelen Android Nougat son sürüm işletim sistemi ile geleceği düşünülen yeni seri Xiaomi akıllı telefonunun batarya kapasitesi ise yine test görsellerine göre 4000 mAh değerinde.

Oldukça yüksek bir pil kapasitesi olduğu anlamına gelen bu değerler ne kadar doğru bunu telefonun net olarak tanıtılması ile anlamış olacağız. Bakalım Xiaomi yeni seri akıllı telefonunu ne zaman duyuracak ve telefon da tam olarak ne gibi özelliklere yer verilecek.