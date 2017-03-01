Xiaomi Redmi 4X Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

MWC 2017 etkinliğinde artık yavaş yavaş tüm markaların telefonları ortaya çıktı. İlk olarak merakla beklenen yeni amiral gemisi serileri gördüğümüz etkinlikte daha sonra ise yavaş yavaş orta segment akıllı telefonlarda ortaya çıktı. Nu telefonlardan birisi de Xiaomi Redmi 4X oldu. Markanın Mi 5c serisinden sonra tanıtılan telefonun özelliklerine bakalım.

Xiaomi Redmi 4X Tasarım Detayları

Önce yeni seri akıllı telefonların tasarımlarından biraz bahsedelim. Arka kısımda ortalanmış bir parmak izi sensörü, ön kısımda ise yine standart bir ekran gövde oranı ile beraber gelen akıllı telefonun Xiaomi Redmi 4 serisinden çok farklı bir tasarıma sahip olmadığını da belirtelim. Hatta neredeyse tasarımlarda hemen hemen hiç fark yok.

Renk Seçenekleri: Altın, gümüş, siyah, pembe

Telefon boyutları: 141.3 mm boy, 69.6 mm en ve 8.9 mm kalınlık.

Xiaomi Redmi 4X Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri konusunda da güncellenmiş model olarak gösterilen Xiaomi Redmi 4 serisinden çok fala farkı olmayan modelin ekran boyutu tercihi ise 5 inç olarak karşımıza çıkıyor. 5 inç standart bir ekran boyutu ile beraber gelecek olan serinin ekran çözünürlüğü ise 720p olarak karşımıza çıkıyor. Bu ekran boyutlarının ise IPS LCD panel ekran teknolojisine sahip olan ekranlarla beraber sunulduğunu da ekleyelim. Fakat tabi ki çok yüksek bir ekran değeri ya da çok yüksek bir ekran teknolojisinden bahsetmek mümkün değil.

Xiaomi Redmi 4X Teknik Özellikleri

Teknik özellikler konusunda modelin farklılıkları olduğunu belirterek başlayalım. İşlemci seçimi konusunda yeni bir seçim yapan Xiaomi bu seride Snapdragon 435 serisi performanslı işlemcileri kullanmış durumda.

Toplamda hız değeri olarak 1.4 GHz değerini sunan akıllı telefonun beraberinde gelen grafik işlemcileri ise Adreno 505 serisi olarak ortaya çıktı. Hem grafik işlemci birimi hem de işlemcisi ideal seviyede olan akıllı telefonun iki farklı versiyonu bulunuyor. Bir versiyonda seride 2 GB RAM bellek ve 16 GB depolama alanı sunulurken bir diğer seride ise 3 GB RAM bellek ve 32 GB depolama alanı sunulmakta. Tabi ki her iki seri içinde yükseltilebilir hafıza durumu söz konusu.

Xiaomi Redmi 4X Kamera Teknolojileri

Kamera konusunda ilk olarak 13 MP arka kamera seçimi yapan marka ön kısımda ise 5 MP kamera seçimi yapmış durumda. Arka kısımda kameranın dışında parmak izi sensörü ile beraber gelen telefon pek bir fark yaratamıyor.

Xiaomi Redmi 4X Ekstra Özellikleri

Telefonun özelliklerine bakıldığında ekstra detaylarda dikkat çekmekte. Özellikle 4100 mAh değerine sahip olan bataryalar, çift SIM kart desteği gibi konularda öne çıkan marka ayrıca 4G LTE teknolojisini de desteklemekte.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda tanıtımda yapılan açıklama ile beraber modelin ön siparişlere bu ay içerisinde açılacağı belirtildi. Fakat ilk olarak Çin genelinde satışta olacak olan serinin satış fiyatı ise 100-130 dolar arasında olacak.