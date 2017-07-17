Xiaomi Redmi 5 Sızdırıldı, 125 Dolar Fiyat Etiketi İle Geliyor

Xiaomi, iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı cihazlar üretmek için iyi bilinen Çinli akıllı telefon devi yakında Redmi telefon hattına yönelik bir güncelleme yayınlayabilir. Xiaomi Redmi 5 hakkındaki bazı bilgiler, şirketin resmi sunum slaytlarından sızdırıldı.

Sadece 125 $ ‘lık bir başlangıç ​​perakende fiyatıyla satışa sunulması beklenen Redmi 5‘in iki çeşidi var; Snapdragon 625 ve 630 SoC tarafından desteklenen modeller. Qualcomm’un alt işlemcisine sahip telefonda 3GB RAM, üst model ise 4GB RAM olacak. Her iki varyant da 32GB ve 64GB depolama alanı yapılandırmaları sunuyor.

Xiaomi Redmi 5, 5 inçlik bir full HD ekran ve 3,680mAh’lık Quick Charge 3.0 pil ile geliyor. Sızıntıya göre, cihaz MIUI 9 ile Android 7.1.1 Nougat çalışacak. Ayrıca, 16MP arka kamera ve öne tarafta 5MP bir kamera bulunacak. Depolama alanında genişletilebilirlik için bir microSD yuvası bulunuyor ancak desteklenen maksimum kapasiteyi belirtmiyor.

Daha önce belirtildiği gibi fiyatlandırma, alt katmanlı model için 125 dolardan başlayacak ve en üst düzey varyasyon için 190 dolara kadar çıkacak. Yayın tarihi belirtilmese de, Xiaomi’nin önümüzdeki ay MIUI 9 modunu sunarken cihazı da açıklaması bekleniyor.