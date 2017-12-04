Xiaomi kısa bir süre önce Hindistan’daki Redmi 5 serisinde en ucuz cihaz olan Redmi 5A‘yi piyasaya sundu. Ancak Redmi 4 serisinin geçen yıl piyasaya sürülmesinin aksine, şirket henüz dizinin diğer modellerini ortaya çıkartmıyor. Bu cihazların duyurulma etkinliği 7 Aralık Perşembe günü Pekin’de gerçekleşecek.

Xiaomi’nin global sözcüsü olan Donovan Sung, resmi lansmanı beklerken yaklaşmakta olan Redmi 5 ve Redmi 5 Plus akıllı telefonların birkaç görüntüsünü yayınladı ve bu da cihazın görünümünü çevreleyen söylentilerin bir kısmını doğruladı ve onayladı. Görüntülerden, yeni telefonların bu yıl trend gören uzun boylu tam ekran görüntüleri olacağı açık.

Ayrıca, bu sefer mevcut renk seçenekleri siyah, gri, pembe ve açık maviyi içeriyor gibi görünüyor. Tipik gümüş ve altın renkleri seride eksik. Yeni modellerin söylenilen özellikleri, birincisine 5.7 inç ekran ve ikincisinde 6 inç ekran içermesi. Çözünürlük Redmi 5’de HD+ olarak ve Plus varyantında bir FullHD+ çözünürlüğü olacak.

Her iki cihaz da 3 GB RAM’den ve 32 GB depolama alanından başlayarak çoklu RAM ve depolama kombinasyonları ile gelebilir.