Redmi Note 5A‘nın açıklanmasından birkaç ay sonra daha minik modelin piyasaya sürülmesinin zamanı geldi ve adı Xiaomi Redmi 5A. Bu telefon GSM operatörü ile satılan en uygun fiyatlı Android telefonlardan biridir.

Bu düşük bütçeyle 720p işlemci ve temel Snapdragon 425 yonga seti ile 5″ ekran elde edersiniz. Telefon yeni MIUI 9’u çalıştırıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile geliyor. Daha fazla saklama alanı gerekiyorsa bir microSD kartı takabilirsiniz. Ayrıca cihaz çift sim kart destekliyor.

Redmi 5A, 13MP ana kamera (f/2.2) ve 5MP selfie kamera (f/2.0) içeriyor. Videoya gelince, 1080p@30fps kayıt yapabiliyor.

Cihazın batarya kapasitesi 3,000 mAh. Bu telefon ilk başta Çin’de satışa sunulacak. Daha sonra daha fazla ülkede satışa çıkması bekleniyor.