Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Redmi 6A Alınır mı ? BİM Uygun Fiyatla Satışa Sundu!

Xiaomi Redmi 6A Alınır mı ? BİM Uygun Fiyatla Satışa Sundu!

By Selin Polat

-

6
0
Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6A BİM’in bu haftaki en önemli ürünü ve sadece 849 TL‘ye satılacak. Peki bu fiyat bu donanıma sahip bir telefon için ideal mi? Gelin tüm teknik özellikleri ve detaylara bakalım.

Xiaomi Redmi 6A, 1.5 yıl önce satışa çıkmış bir akıllı telefon. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelen telefonun bazı teknik özellikleri şöyle;

  • İşlemci: Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)
  • RAM: 2 GB
  • Hafıza: 16 GB
  • Arka Kamera: 13 MP, f/2.2
  • Ön Kamera: 5 MP, f/2.2
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)
  • SIM Kart: Çift SİM
  • Ölçüleri: 147.5 x 71.5 x 8.3 mm
  • Ağırlık: 145 gram
  • Batarya: 3000 mAh
  • Face ID (Yüz Tanıma): Var
  • 4.5G: Var
  • Ekran Boyutu: 5.45″
  • Ekran Tipi: IPS LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1440 piksel

Diğer tüm teknik özelliklere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Eksi bi özellik olarak telefonda parmak izi tarayıcısının olmadığını belirtelim. Telefonun kilidini açmak için yüz tanıma sistemi tercih edilmiş. Fakat iPhone gibi kızıl ötesi ya da 3D tarayıcı olmadığı için çok karanlık ortamlarda telefonun kilidini açmakta zorlanabilirsiniz.

Bim’de satışa çıkan bu telefonun piyasadaki en uygun fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi telefonlar arasında ilk 3’te yer alacağını da belirtmekte fayda var.

Son olarak 2 farklı renk seçeneği ile satın alabileceğiniz akıllı telefonun 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisi bulunmaktadır.

25,469BeğenenlerBeğen
56,333TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGoogle Pixel 4 Kamera Örnekleri Sızdırıldı!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Google Pixel 4 Kamera Örnekleri Sızdırıldı!

Google, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları - Pixel 4 ve Pixel 4 XL kısa süre sonra tanıtılacak. Lansman etkinliğinin 15 Ekim'de gerçekleşmesi planlanıyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi 8 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Redmi 8, 9 Ekim Çarşamba günü tanıtılacak. Orta seviye bir telefon olarak Mart ayında tanıtılan Redmi 7'nin gelişmiş bir sürümü olarak gelecek. Piyasaya sürülmeden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Google Uygulamalarını Destekliyor!

Huawei, geçen ay Çin'de yeni nesil Mate 30 serisi amiral akıllı telefonlarını piyasaya sundu. Telefonlar, ABD - Çin savaşından etkilendiği için Google uygulamaları ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 7T Pro için Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için iddialı modeller arasında gösterebileceğimiz OnePlus 7 modelleri kısa süre önce güncelleme almıştı. Gelen güncellemeler sonrasında OnePlus 7T modelinin tanıtıldığını gördük. Fakat...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro için EMUI 10 Sorunu Ortaya Çıktı

Huawei, akıllı telefonlarında Google sorunu yaşamaya başladı. Firmanın akıllı telefonlarında Google servislerini çalıştırmak mümkün değil. Eski modeller için geçerli olmayan kural, yeni akıllı telefonları...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye Fiyatı Açıklandı

Yeni akıllı telefonlar içerisinde dikkat çeken modellere sahip olan Xiaomi, bu alanın aranan markalarından biri haline geldi. Markanın sürekli olarak yeni bir akıllı telefon...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.