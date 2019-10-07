Xiaomi Redmi 6A Alınır mı ? BİM Uygun Fiyatla Satışa Sundu!

Xiaomi Redmi 6A BİM’in bu haftaki en önemli ürünü ve sadece 849 TL‘ye satılacak. Peki bu fiyat bu donanıma sahip bir telefon için ideal mi? Gelin tüm teknik özellikleri ve detaylara bakalım.

Xiaomi Redmi 6A, 1.5 yıl önce satışa çıkmış bir akıllı telefon. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelen telefonun bazı teknik özellikleri şöyle;

İşlemci: Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)

Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) RAM: 2 GB

2 GB Hafıza: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 13 MP, f/2.2

13 MP, f/2.2 Ön Kamera: 5 MP, f/2.2

5 MP, f/2.2 İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Android 8.1 (Oreo) SIM Kart: Çift SİM

Çift SİM Ölçüleri: 147.5 x 71.5 x 8.3 mm

147.5 x 71.5 x 8.3 mm Ağırlık: 145 gram

145 gram Batarya: 3000 mAh

3000 mAh Face ID (Yüz Tanıma): Var

Var 4.5G: Var

Var Ekran Boyutu: 5.45″

5.45″ Ekran Tipi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1440 piksel

Diğer tüm teknik özelliklere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Eksi bi özellik olarak telefonda parmak izi tarayıcısının olmadığını belirtelim. Telefonun kilidini açmak için yüz tanıma sistemi tercih edilmiş. Fakat iPhone gibi kızıl ötesi ya da 3D tarayıcı olmadığı için çok karanlık ortamlarda telefonun kilidini açmakta zorlanabilirsiniz.

Bim’de satışa çıkan bu telefonun piyasadaki en uygun fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiyata alabileceğiniz en iyi telefonlar arasında ilk 3’te yer alacağını da belirtmekte fayda var.

Son olarak 2 farklı renk seçeneği ile satın alabileceğiniz akıllı telefonun 2 yıl Xiaomi Türkiye garantisi bulunmaktadır.