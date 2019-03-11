Xiaomi Redmi 7, 18 Mart’ta Tanıtılacak

Xiaomi‘nin Redmi alt markana ait 2 yeni akıllı telefonu tam bir hafta içinde resmi olarak tanıtılacak. Bir Weibo yayınında Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, Pekin’deki 18 Mart etkinliğinde Redmi 7 ve Redmi Note 7‘nin resmi olarak geleceğini açıkladı.

Telefonun görüntüleri teaser posterinde gösteriliyor ve daha önce sızdırılmış olan özellikleri onaylıyor gibi görünüyor. Önde, çentik içine yerleştirilmiş 8MP selfie kamerası ile 6.26 inç LCD HD + çözünürlüğü bulunuyor. Sekiz çekirdekli Snapdragon 632, 2 GB RAM/16 GB Hafıza, 3 GB RAM/32 GB Hafıza ve 4 GB RAM/64 GB dahili hafıza seçenekleri bulunuyor.

Arkada LED flaş ve parmak izi sensörü ile birlikte 12MP + 5MP çözünürlükte kamera sistemi yer alıyor. Redmi 7’nin içerisinde eski microUSB 2.0 portu ile doldurulabilen cömert bir 3.900 mAh batarya var. Siyah, kırmızı, mavi, pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri renk seçenekleri ile satışa çıkacak. Remi 7 fiyatının yaklaşık avrupa’da 118 €’dan başlaması bekleniyor.