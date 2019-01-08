Çok kısa bir süre sonra tanıtılmasını beklediğimiz Xiaomi Redmi 7 akıllı telefonları için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Markanın yeni seri akıllı telefonunun TENAA üzerinden paylaşılan görsellerinin ardından bu kez Xiaomi Redmi 7 modeli için dayanıklılık testi yayınlandı. Henüz telefon tanıtıma çıkmadan yayınlanan dayanıklılık testi tüm detayları ortaya çıkarmış oldu. Özellikle tasarım konusunda merak edilen sorulara cevap olabilecek bir videodan söz ediyoruz. Hemen videodan ve tasarım detaylarından söz edelim.

Xiaomi Redmi 7 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların tasarımı daha önce TENAA üzerinde ortaya çıkan görselleri destekleyen nitelikte. Yeni seri akıllı telefonların ön kısımda su damlası çentik alanı kullandığı görülüyor. Çentik alanı oldukça küçük tutulmuş ve bu sayede kullanım alanı da bir hayli artırılmış durumda. Arka kapak tasarımında da yine beklentiler karşılanmış durumda. TENAA görsellerinde olduğu gibi çift arka kamera kullanılmış.

Üst üste sıralı bir şekilde kullanılan çift arka kameranın dışında parmak izi sensörlerinin de doğru bir şekilde konumlandırıldığı görülüyor. Ortalanmış parmak izi sensörü de beklentileri dışına çıkmamış gibi gözüküyor.

Tasarım kısmında elde ettiğimiz detaylar bu şekilde. Bu detayların dışında videoda neden söz edildiği konusunda da bilgi verelim. Başta dediğimiz gibi Xiaomi Redmi 7 dayanıklılık videosu yayınlandı. Videoda telefonun ekranının ne kadar dayanıklı olduğunun vurgusu yapılıyor. Yere bırakılan telefonun üzerinden sırasıyla insanlar geçiyor ve sonuç olarak ekranda hiçbir zarar oluşmuyor.

Ne kadar dayanıklı bir telefon sunulduğunu göstermek için hazırlanan videonun gerçek olup olmadığı tartışıma konusu. Tüm bu soruların cevabını almak için ise çok beklemek gerekmeyecek. 10 Ocak tarihinde Xiaomi Redmi 7 akıllı telefonları için beklenen tanıtım yapılacak. Hem sistem özellikleri ortaya çıkmış olacak hem de telefon bu kadar dayanıklı mı göreceğiz.