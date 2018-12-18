Dün ortaya çıkan bir raporda Xiaomi Redmi 7 veya Redmi 7 Pro olduğu düşünülen gizemli bir Xiaomi telefonu TENAA’da görüntülendi. Sadece resimlerinin ve birkaç özelliği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tam özellik sayfası eklendi.

Listeye göre ilginç bir özellik kümesi ortaya çıkıyor. Model numarası M1901F9T olan cihaz, saat hızı 2.3 GHz olan bir sekiz çekirdekli CPU‘ya sahip olacak. Ayrıca, Xiaomi için bir ilk olarak yaklaşık 11 farklı renk seçeneğine ev sahipliği yapacak.

Telefonda bol miktarda RAM ve depolama seçenekleri olacak. 3/4/6GB RAM ve 32/64/128GB depolama alanı olan sürümleri bulunacak. 5.84inç boyutunda Full HD+ çözünürlük ve 19:9 oranına sahip bir LCD ekran. Kameranın merkezi konumlandırmasına bakıldığında, şirket için yine bir ilk olan su damlası çentiği ile geliyor.

Ana kamera 12 MP bir kameranın yanı sıra ön tarafında 8MP selfie kamerası ile donatılacak. Telefonun işletim sistemi olarak Anroid 8.1 Oreo tabanlı MIUI arayüzü kullanılacak. Boyutları nispeten küçüktür. Sadece 150 gram ağırlığında ve 147,7×71,9×7,8 mm. boyutlarında. Renk seçenekleri arasında Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Sarı, Pembe, Yeşil, Mor, Altın, Gümüş ve Gri renkleri bulunuyor.

Xiaomi Redmi 7 Özellikleri 1 - 4

Zaten Xiaomi Play için 24 Aralık’ta yeni bir etkinlik düzenleneceği daha öncesinde duyurulmuştu. Bu etkinlikte M1901F9T model numarası bulunan telefonunda tanıtılması oldukça muhtemeldir.