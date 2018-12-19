Xiaomi‘nin Redmi serisi genellikle her altı yada yedi ayda bir yenileniyor. Mayıs 2017 yılında piyasaya sürülen Redmi 4 serisi, aynı yılın Aralık ayında piyasaya sürülen Redmi 5 serisi bunlara en iyi örnek oldu. Son 6 ay içerisinde tanıtımı yapılıp piyasaya sürülen Redmi 6 serisinin ardından şimdi de Redmi 7.

Son birkaç gündür giderek sıklaşan sızıntı haberler yeni akıllı telefon serisinin üzerine birçok bilgiyi gün yüzüne çıkardı. Birkaç gün önce, bir çift Xiaomi telefonunun Çin’in iletişim komisyonu tarafından onaylandığı ifade edilmişti. Bu yeni akıllı telefonların Redmi 7 serisinin modelleri olduğu tahmin edilmişti. Şimdi de internet üzerinden, perakende kutusu yanında Redmi 7 Pro‘yi gösteren canlı bir görüntü ortaya çıktı.

Redmi 5 ve Redmi 6 her ikisi de azaltılmış çerçeveleri sayesinde 18:9 en boy oranıyla piyasaya sürüldü. Redmi 7 Pro, bu yıl trendlerden biri olan su damlası çentik tasarımına sahip olduğu için çok daha ince çerçevelere sahip olacak. Perakende kutusunun rengi de önemlidir. Tekli piyasaya sürülen akıllı telefonlar genelde beyaz ve kırmızı kutulara sahip olurken, seri biçimli akıllı telefonlar turuncu renk tonunda kutulara sahip oluyor.

Ne yazık ki, Redmi 7 Pro’nun özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Snapdragon 625 işlemci bulunan Redmi 6 Pro’nun devamı olduğu için Snapdragon 632 işlemci tarafından destekleneceği yönünde spekülasyonlar var. Bunların yanı sıra batarya kapasitesinin daha küçük olacağına dair onaylanmamış raporlar da vardır.