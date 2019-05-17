Xiaomi Redmi 7S Kamera Örnekleri Yayınlandı. Sonuçlar Etkileyici!

Birçok orta sınıf akıllı telefon sadece birkaç yeni özellikle yakında piyasaya sürülüyor. Ancak bazı şirketler etkileyici özellikler ile asıl satış noktalarını ön plana çıkarıyor. İşte Xiaomi‘nin de Xiaomi Redmi 7S ile yaptığı bu.

Şirket 20 Mayıs’ta gelişmiş bir kamerayla donatılan Redmi Note 7S modelini tanıtacak. Küçük bir lansman etkinliğinde şirketin web sitesinde yayınlanması planlanıyor. Dün Xiaomi Hindistan Küresel Başkan Yardımcısı Manu Kumar, yaklaşan Redmi Note 7S’in 48MP yeni bir birincil arka kamera bulunduğunu doğruladı.

Ayrıca piyasaya sürülmeden hemen önce Xiaomi, Redmi 7S’den çekilmiş kamera örneklerini yayınladı. Fotoğraflardaki filigran, cihazdaki çift kamera sensörünü de doğrulamaktadır. Paylaşılan görüntüler Redmi Note 7S kameranın farklı yönlerini gösterir.

Görüntüler arasındaki netlik ve doygunluk mükemmel görünüyor. Görüntüler genel kaliteyi artıran çok fazla ayrıntı taşıyor. Redmi Note 7S kamera, gün ışığında mümkün olan her ayrıntıyı toplamayı başardı.

Ayrıca düşük ışık koşullarında renkleri güzel bir şekilde yakaladı. Netlik, normal bir sokak lambası altında çekilen fotoğrafta çok fazla gürültü olmadan görülebilir.

Redmi Note 7 ve Note 7 Pro’da yer alan, Gece Modunun Redmi Note 7S modelinde de mevcut olması bekleniyor. Ana kamera 48 MP olarak onaylandı ama ikincil kameranın ayrıntısı yok. Haberlere göre, bir 2 MP ikincil kamera ve ön tarafta 13 MP selfie kameralarına da ev sahipliği yapabilir.