Xiaomi Redmi 8, 8A ve 7A MIUI 12 Güncellemesi Alacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz sene çıkardığı akıllı telefonlarına güncelleme göndermeyi unutmadı. Şirketin bir yıl ve daha eski cihazlarına güncelleme gönderecek olması kullanıcıları oldukça sevindirmiş durumda. Xiaomi, bu cihazlarına en son Android 11 göndermese de yeni nesil MIUI 12 sunacak.

MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar ise Redmi 8, 8A ve 7A olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere bazıları şirketin bir yıldan daha fazla süre önce ürettiği modeller arasında yer alıyor. Şimdi ise MIUI 12 güncellemesiyle birlikte yeni nesil özelliklerden faydalanabilecekler.

Xiaomi Redmi 8, MIUI 12 güncellemesi Rusya pazarında sunulmuş durumda. 8A‘nın Çin, 7A‘nın ise Hindistan pazarında güncellemeleri gönderildi. Şuan için sadece Redmi 8 için kararlı bir güncelleme sunuldu.

Diğer modellerin güncellemeleri ise henüz beta aşamasında. Ancak ilerleyen günlerde bu güncellemelerinde kararlı bir şekilde sunulması bekleniyor. Yeni MIUI 12 güncellemesinin küresel olarak ne zaman sunulacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.