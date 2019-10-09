Xiaomi Redmi 8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ayın sonunda Çinli teknoloji devi, Xiaomi Redmi 8A akıllı telefonunu tanıttı. Su damlası çentikli ekran, Sony IMX363 12 megapiksel kamera ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya gibi etkileyici özelliklerle birlikte geldi. 126 dolar fiyatıyla bugün resmi olan Redmi 8, Redmi 8A telefonunun yükseltilmiş bir versiyonudur.

Xiaomi Redmi 8, su damlası çentikli 6,2 inç IPS LCD‘ye sahiptir. 720×1520 piksel HD+ çözünürlüğünü ve 19:9 en boy oranı bulunuyor. Ekran, Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Parlak gradyanlı, Aura Mirror tasarıma sahip telefonun plastik arkası, suya ve düşmeye karşı P2i nano kaplamalıdır.

MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Redmi 8A’ya güç veren Snapdragon 439 yongası, Redmi 8 akıllı telefonda da mevcuttur. Yonga seti, 4 GB RAM’e kadar destek taşıyor. 64 GB’a kadar dahili bir depoya sahiptir.

Ekstra depolama için telefonda özel bir microSD kart yuvası bulunur. Akıllı telefonun içinde 5.000mAh batarya var. USB-C portu üzerinden 18W hızlı şarjı destekler. Kutu açılımında 10W şarj cihazı ile geliyor.

Redmi 8, f/1.8 diyafram açıklığına sahip Çift Piksel otofokusu bulunan 12 megapiksel Sony IMX363 birincil kameraya sahip çift kamera kurulumuna sahiptir. Ana sensör, görüntülere derinlik efektleri eklemek için 2 megapiksel sensör ile destekleniyor. Redmi 8’in ön yüzünde AI destekli 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun arka panelinde parmak izi tarayıcı var. Tanıtımda Sapphire Blue, Ruby Red ve Onyx Black isimli üç farklı renk seçeneğinde geleceği doğrulandı. Akıllı telefonun 3GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama modelleri sırasıyla 112 ve 126 dolar olarak fiyatlandırılıyor.