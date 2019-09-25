Xiaomi Redmi 8A Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

99 Dolarlık fiyat etikene sahip olmasına rağmen, devasa bir batarya ile gelen Xiaomi Redmi 8A tanıtıldı...

Xiaomi Redmi 8A tanıtıldı. Xiaomi, bu yıl Temmuz ayında Redmi 7A bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Daha bütçe telefonunun üzerinden bir ay geçmişti ki, şirket Redmi 7A’nın gelişmiş sürümü olan Xiaomi Redmi 8A telefonunu da bugün tanıttı. Telefon bu ayın sonunda mağazalardaki yerini alacak.

Akıllı telefon, 1440×720 piksel ekran çözünürlüğü, 19:9 en/boy oranı, 2,5D eğri cam gövde ve ön tarafında Corning Gorilla Glass 5 tarafından korunan 6,22 inç HD+ Nokta çentik ekrana sahip.

Adreno 505 GPU ile birlikte Qualcomm Snapdragon 439 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Telefon iki bellek seçeneğini var. 32GB dahili depolama alanına sahip 2GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip 3GB RAM.

Ayrıca depolama kapasitesini 512 GB’a kadar genişletmenize olanak tanıyan bir microSD kart yuvası vardır. Kamera bölümüne gelince, cihazda LED flaşlı 12 MP Sony IMX363 sensörü, f/1.9 diyafram, Çift Fazlı Algılama otomatik netleme özelliği bulunur.

Ön tarafta, telefon selfie çekme ve görüntülü arama için 8 MP’lik selfie kamerası ile donatılmıştır. Ayrıca P2i nano kaplama ile birlikte geliyor. Bu akıllı telefonun sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, 3.5mm kulaklık girişi ve FM Radyo bulunuyor. Akıllı telefon Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü ile kutudan çıkacak. 18W hızlı şarj desteği ile birlikte gelen 5.000mAh‘lık bir batarya çalışıyor.

Xiaomi Redmi 8A akıllı telefon üç renkte geliyor – Midnight Black, Ocean Blue ve Sunset Red. 2GB RAM + 32GB depolama modeli 92 dolar, 3GB RAM + 32GB depolama modeli 99 dolar. 29 Eylül’den itibaren satın alınabilecek.