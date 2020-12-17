Xiaomi Redmi 9 Power Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi nihayet Redmi 9 Power‘ı piyasaya sürdü. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan telefon, standart bir tasarımı ve cep yakmayan bir fiyat etiketini de beraberinde getiriyor. Gelin Redmi 9 Power akıllı telefonuna birlikte göz atalım.

Xiaomi Redmi 9 Power

Redmi markalı yeni akıllı telefon, ön tarafında 2340 x 1080 piksel (FHD +) çözünürlüğe, 19.5: 9 en boy oranına ve 400 nit tipik parlaklık seviyesine sahip 6.53 inç IPS LCD paneli bulunduruyor. Ekran ayrıca 8 megapiksel selfie kamerası için üstte bir çiy damlası şeklinde bir çentiği içeriyor. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Üstelik düşük mavi ışık emisyonu (Okuma Modu) için TÜV Rheinland tarafından onaylı geliyor.

Telefonun polikarbonat arka paneli, dikey olarak hizalanmış büyük bir ‘Redmi’ yazısını ve 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel (120 derece görüş alanı) ultra geniş sensör, 2 megapiksel makro lensten oluşan dörtlü kamera kurulumunu sergiliyor ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunduruyor. Gömülü parmak izi sensörlü güç tuşu ve ses seviyesi düğmesi ise sağ tarafta yer alıyor.

Ayrıca, cihazın sol tarafında çift SIM için 2 + 1 üçlü kart yuvası ve bir microSD kart (512 GB’a kadar) bulunuyor; üstte bir IR blaster ve ikincil bir mikrofon deliği ve son olarak altta bir USB ile beraber C Tipi bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi (Yüksek Çözünürlüklü Ses), birinci mikrofon deliği ve hoparlör ızgarası bulunuyor.

Cihazı güçlendirmek, 4G LPDDR4X RAM ve 64GB (UFS 2.1) / 128GB (UFS 2.2) dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 662 işlemci bulunuyor. Telefon, 18W hızlı şarj desteğine sahip devasa bir 6.000mAh pil ile destekleniyor. Ancak ilginç bir şekilde, şirket telefonu 22,5W hızlı şarj cihazıyla birlikte gönderiyor ve ELB (Enhanced Lifespan Battery) teknolojisi sayesinde pilin 3 yıla kadar dayanacağını iddia ediyor.

Bu bütçe akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 4G LTE, VoLTE, VoWiFi, çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou), ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, pusula, sıçramaya dayanıklı nano kaplama, kauçuk kaplı bağlantı noktaları, otomatik temizlemeli (yalnızca birincil) stereo hoparlör ve Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi bulunuyor.

Son olarak, Redmi 9 Power, 162,3 x 77,3 x 9,6 mm boyutlarında, 198 gram ağırlığında ve Mighty Black, Blazing Blue, Electric Green ve Fiery Red olmak üzere dört renkte geliyor. Telefonun fiyatı ise 159 ile 176 dolar arasında değişiyor.