Akıllı telefon dünyasının uygun fiyatlı markası olarak ünlenen Xiaomi, bu konuda daha iddialı akıllı telefonlarda tanıtmaya devam ediyor. Markanın uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden birisi de Xiaomi Redmi Go Edition akıllı telefonları olacak.

Kısa bir süre sonra tanıtılmasını beklediğimiz akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağına ilişkin bilgiler şu ana kadar paylaşılmamıştı. Yeni akıllı telefonlar için özellikleri ortaya çıkaran paylaşımlar ise sonunda geldi. Xiaomi Redmi Go Edition özelliklerinin neler olacağına ve ortaya çıkan bilgilere bakalım.

Xiaomi Redmi Go Edition Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Uygun fiyatlı seriler arasındaki yerini alacak olan Xiaomi Redmi Go Edition akıllı telefonlarının 5 inçlik bir ekranı bulunacak. 5 inç HD ekran 1280 X 720 piksel çözünürlük değerine sahip olacak. Çözünürlük değeri kısmında HD değeri sunacak olan telefonun LCD paneller sunması bekleniyor.

Yeni modelin işlemci kısmında ise Snapdragon 425 serisine yer vereceği bilgisi var. Giriş seviyesi işlemcilerle beraber sunulacak olan saat hızının ise 1.4 GHz seviyesinde olduğunu göreceğiz. Çok yüksek bir saat hızına yer vermeyen işlemcilerle beraber Adreno 308 grafik birimini de görmek mümkün olacak. Hem işlemci kısmında hem de grafik birimi kısmında iyi bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olur. Sınıfına göre değerlendirilecek bir model söz konusu.

Bunun dışında RAM bellek kısmında ise 1 GB RAM bellek değerini göreceğiz. Sadece 1 GB RAM bellek kullanılması, işletim sistemini de doğrudan etkileyecek. Android Go Edition işletim sisteminin sunulduğunu görmek mümkün olacak. 8 MP değerinde arka kamerası bulunacak olan Redmi Go Edition akıllı telefonlarının ön kısımda ise 5 MP değerinde bir kamera sunduğunu görmek mümkün olacak.

Şimdilik bu modelin tam olarak ne zaman satışa çıkacağı ve ne kadar fiyatla satışa çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekiyor. Yeni modeller tanıtıldığı zaman detayları daha net olarak aktaracağız. Fiyat bilgisi de böylelikle ortaya çıkacaktır.