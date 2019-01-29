Xiaomi‘nin ilk Android Go akıllı telefonu resmi olarak tanıtıldı. Redmi Go, Android 8.1 Oreo (Go Edition) tabanlı, siyah ve mavi renk seçeneği ile geliyor ve Şubat ayında Avrupada satışa çıkacak.

Telefon, geleneksel 16:9 ekran formatında mütevazı bir 5 inç 1280×720 piksel LCD ekrana, LED flaşlı bir 8MP ana kamera ve 5MP selfie kameraya sahiptir.

Redmi Go, 1.4GHz’de çalışan dört Cortex-A53 çekirdeğine sahip bir Snapdragon 425 ile güçlendirilmiştir. Bir microSD kart ile genişletilebilen 1GB RAM ve 8GB/16GB depolama alanı vardır. Redmi Go aslında bir hibrit slot kullanıyor, böylece ekstra depolama ve çift SIM desteği arasında seçim yapabilirsiniz, ancak ikisine birden sahip olamazsınız.

Xiaomi Redmi Go’daki batarya, 3.000mAh kapasiteye sahip ve küçük ekranı ve mütevazı yonga seti dikkate alındığında oldukça yüksek.

Xiaomi Redmi Go, Şubat ayında Avrupa’da 80 € fiyatla satışa sunulacak. Türkiye fiyatlandırması henüz belli olmadığı gibi diğer pazarlarda da ne zaman satışa çıkacağı net değil.