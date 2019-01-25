Xiaomi Redmi Go‘ya ait teknik özellikleri ve bazı görüntüleri yayınlandı. Giriş seviyesindeki akıllı telefonun artık neye benzediği ve hangi özelliklerle geleceğini biliyoruz.

Xiaomi Redmi Go Giriş seviyesindeki bir akıllı telefon modeli ve avrupadaki satış fiyatı yaklaşık 60 EURO. Türkiye fiyatı ise vergiler ve kur farkı uygulandıktan sonra yaklaşık 800 TL bandında olması bekleniyor.

Resimler göz önüne alındığında Redmi Go daha çok Redmi 5A‘ya benziyor. Çentiksiz, kalın çerçeveli ve daha küçük ekranlısı gibi.

Telefonun özellikleri söz konusu olduğunda, Redmi Go’nun 16:9 en boy oranına ve 1280 x 720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 5 inç LCD ekran ile gelmesi bekleniyor. Donanım cephesinde, Redmi Go‘nun yonga seti üreticinin çoğunlukla özellikleri düşük olan giriş seviyesi telefonlar için tasarladığı Qualcomm Snapdragon 425 tarafından desteklendiği söyleniyor. Redmi Go, Adreno 308 GPU, en fazla 1,4GHz maksimum hız ve 4 çekirdekli ARM Cortex A53 ile gelecek. Redmi Go, 5V1A şarj cihazıyla birlikte gelen 3000mAh batarya ile desteklenecek.

Redmi Go’nun 1GB RAM ve microSD kart ile 128GB’a kadar genişletilebilen 8GB dahili depolama alanına sahip tek bir model ile geldiği söyleniyor. Cihazda bazı uygulamalar yüklü olarak gelecek. Samsung J2 Core ve Nokia 1 gibi Redmi Go, Google Haritalar, YouTube Go ve diğer Google uygulamalarını içeriyor.

Xiaomi Redmi Go hem ön hem de arka tarafta tek kamerayla geliyor. Arkasında, f/2.0 diyafram, LED flaş ile eşleştirilmiş bir 8MP kamera var. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir 5MP selfie kamerası bulunuyor.

Xiaomi Redmi Go Teknik Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425 (28 nm)

CPU Çekirdek Sayısı: 4 Çekirdek

Ram: 1 GB

Dahili Hafıza: 8 GB

Ekran Boyutu: 5.0″

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1280 Piksel

Ekran Tipi: IPS LCD

Yapay Zeka: Yok

Batarya: 3..00 mAh

USB Bağlantı Tipi: microUSB 2.0

Kablosuz Şarj: Yok

Hızlı Şarj: Yok

Arka Kamera: 8 MP (f/2.0)

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

Video Kayıt Çözünürlüğü: 720p@30fps

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Go edition)

Xiaomi Redmi Go alt seviye bir akıllı telefon olduğu için 4K video, suya-toza dayanıklılık, parmak izi okuyucu, çift kamera gibi özellikler hak verirsiniz ki bulunmuyor. Fakat yine de üzerinde bulunan özellikler segmentine göre oldukça iyi seviyede.

Redmi Go‘nun bu çeyreğin sonunda ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha sonra da diğer ülkelerde satışa sunulacaktır.