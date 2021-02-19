Xiaomi Redmi K40 Şubat Ayı İçerisinde Geliyor!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xioami, akıllı telefon pazarında payını arttırmak için yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin şuan üzerinde çalıştığı akıllı telefon modeli ise Redmi K40 oluyor. Xioami‘nin bu yeni modelini 25 Şubat tarihinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Ayrıca bugün cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Cihazın kamera kurulumunun yer aldığı bir poster yayımlanmış durumda. Dikey olarak konumlandırılmış üçlü bir kamera modülüyle gelen Redmi K40‘ın yonga seti olarak Snapdragon 870 kullanacağı sızdırıldı.

Kesin olmamakla birlikte K40 Pro modelin de ise Snapdragon 888 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Redmi K40, içerisinde 4.500 mAh batarya ve Android 11 bulunduracak. Bununla birlikte cihaz AMOLED bir panel ve tek bir selfie kamera ile gelecek.

Bazı kaynaklarda ise Xioami‘nin bu yeni K40 serisine bir üye daha dahil edeceği konuşuluyor. Ailenin yeni üyesi K40S olacağı söylense de, şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.