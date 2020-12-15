Xiaomi Redmi K40’un Canlı Görüntüleri Paylaşıldı

Xiaomi Redmi K40 hakkında bir şey duymayalı uzun zaman oldu, ancak şimdi telefonu bir tasarım gizleme kılıfında gösterdiği iddia edilen bir dizi canlı görüntü paylaşıldı. Kaynak, bunun normal K40 olduğunu söylüyor, ancak benzer tasarımı pro modelinde de görebiliriz.

Kasa, ön panelde ve kamera parçalarında bize bir tepe noktası oluşturarak stratejik olarak arka ve çerçevenin kaplamasını gizler.

Kamera modülü tamamen yeniden tasarlanırken, K40‘ın ön taraftaki selfie kamera için ortalanmış bir delik olduğunu görebiliyoruz. Sensörlere ait görüntüyü sol üst köşede görebilirsiniz.

Yan tarafta, USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve 3,5 mm ses girişi ile solda SIM yuvasını görüyoruz.