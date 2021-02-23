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Xiaomi Redmi Max TV Yarın Sunulacak!

Xiaomi yeni televziyon serisini yarın sunmaya başlayacak. İşte yeni Redmi Max TV'nin bütün detayları haberimizde...

Yunus Emre Çakır

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Redmi Max TV

Xiaomi, Redmi 40 serisinin tanıtımından hemen sonra yeni televizyonu Redmi Max TV‘yi sunmaya hazırlanıyor. Şirketin 25 Şubat‘ta tanıtacağı bu yeni televizyonu daha büyük bir ekran boyutuyla gelecek. 98 inç 4K ve dokunmatik bir ekran paneli ile gelecek olan televizyon aynı zamanda yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.

Ayrıca televizyon DTS- HD panoramik ses deneyimini de kullanıcılara sunucak. %192 dinamik arkadan aydınlatmalı ve HDR teknolojisine sahip olan cihaz, Xiaomi‘nin bir önceki Redmi Max TV (2020) modelinin devamı niteliğinde olacak.

Bununla birlikte yeni televizyon MEMC hareket dengeleme özelliğine ve %85 NTSC‘ye sahip durumda. 20’den fazla görüntü ayarlama özelliğine sahip olan model, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının olduğu 64 bit bir işlemciyi içerisinde barındırıyor.

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 ac yer alıyor. Yeni Redmi Max TV‘nin 3.000 dolar fiyat etkiketi olması bekleniyor. Xiaomi‘nin yeni cihazı hakkında daha fazla bilgiye lansmandan sonra sahip olacağız.

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