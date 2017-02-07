Xiaomi Redmi Not 4X Sızıntı Görüntüleri Yayınlandı

Geçtiğimiz iki ayda, geçen yıl başlatılan Redmi Not 4‘ün pekiştirilmiş bir sürümü olması beklenen Xiaomi‘nin yaklaşmakta olan Redmi Note 4X dolaşımı hakkında çok şey duyuyorduk.

Şimdi, yeni phablet’in yarın için hazırlanan tanıtımının öncesinde yukarıda görebileceğiniz görüntü ortaya çıkıyor ve Redmi Note 4X‘i yeşil ve siyah olmak üzere iki farklı renkte görünüyor.

Evet, arka tarafı sadece Redmi Note 4‘ünkine benziyor, aslında tüm tasarımın değişmeden kaldığı söyleniyor. Dolayısıyla baktığınız şeyin, Redmi Note 4X olduğunu ve sadece siyah modelin yanında duran yeni bir yeşil paintjob ile Note 4 olmadığını kesin olarak bilemiyoruz. Her neyse, eğer bu Note 4X ise, o zaman bu noktada ‘onaylanmış’ bir tasarım olmadığını göz önünde bulundurun.

Redmi Note 4X Özellikleri

Redmi Note 4X‘in, uluslararası pazardaki Snapdragon 653 yonga setiyle birlikte geleceği tahmin ediliyor, ancak Çin pazarına giden biri MediaTek Helio X20‘yi orijinal Note 4’den alıyor. Çin’de 4X en iyisi 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip.

İlginçtir, uluslararası Note 4, daha düşük Snapdragon 625 SoC ile eşleştirilmiş. Burada alt çizgi, Redmi Not 4X‘in Redmi Not 4’e kıyasla çok farklı özelliklere sahip olmasını beklememelisiniz. Belki ekranı biraz daha büyük olur.