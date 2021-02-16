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Xiaomi Redmi Note 10 Mart Ayında Sunulacak!

Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi Note 10'u resmi olarak Mart ayı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki payını arttırmak için hız kesmeden yeni modeller sunmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirketin Redmi Note 10 üzerinde çalıştığı geçtiğimiz ay içerisinde doğrulanmıştı. Hatta daha sonra ortaya çıkan sızıntılara göre firmanın bu yeni modelini tanıtması oldukça yakınlaşmıştı.

Bugün ise ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre şirket yeni modelini 4 Mart 2021 tarihinde resmi bir tanıtım ile sunmaya hazırlanıyor. Hindistan’da gerçekleşecek olan etkinlik Redmi‘nin resmi twitter hesabında paylaşıldı.

Yeni Redmi Note 10‘nun iki versiyonla gelmesi bekleniyor. Cihazın diğer versiyonu Pro olarak karşımıza çıkabilir. Pro modelinin kamerası 108 Megapiksel bir ana merceğe sahip olacak.

Ayrıca içerisinde Snapdragon 750G yonga seti ve 6 GB RAM olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihaz LCD bir panel ile gelirken daha fazla özelliği şuan için bilinmiyor. Xiaomi‘nin yeni modelini küresel pazara sunup sunmayacağı da henüz açıklanmadı.

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