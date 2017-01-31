Xiaomi Redmi Note 4 Parçalarına Ayrıldı!

Hiçbir zaman böyle bir işlem yapmanız umarım gerekmez, ancak Xiaomi Redmi Note 4‘ü ayırmanız gerekiyorsa, en azından bir kılavuzunuz olmalıdır. Bu yazı ve video ile bu işlem sizlere hiç de zor gelmeyecektir.

Çoğu bileşen (alüminyum arka kapak dahil) vidalarla emniyete alınmamaktadır, bu nedenle bunları kaldırmanız yeterlidir. Genellikle, anakarta ve FoneArena’daki parçaları tutan tutkal veya çift taraflı bant, tekrar bir araya getirdikten sonra telefonun sorunsuz çalıştığını raporluyor.

Burada ilginç bir not var – Snapdragon 625 tarafından desteklenen Redmi Note 4, bir Sony IMX 258 sensörü (13MP / 1.12μm) kullanırken MediaTek ile çalışan Çinli model, Samsung S5K3L8 ISOCELL sensörünü (13MP / 1.12μm) kullanıyor.

Aşağıdaki videoda daha detaylı ve uygulamaları anlatımını bulabilirsiniz.