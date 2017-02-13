Xiaomi Redmi Note 4X Fiyatları Açıklandı

Sevgililer Günü kapıyı çalıyor ve sevgini göstermenin daha iyi bir yolu tatlı yeni renklerde yeni bir telefon hediye etmekten geçiyor. Ya da en azından Xiaomi‘nin Redmi Note 4X‘i – yeni telefon olduğu iddia edilen ancak Redmi Note 4 ile aynı özellikleri taşıyan bu ürünü hediye edebilirsiniz. Ve biz size bahsettikten sonra, şimdi bunun maliyetinin ne olacağını artık biliyoruz.

Normal Note 4X‘in fiyatı CNY 999 veya yaklaşık 145 dolardır ve satışlar 14 Şubat sabahı saat 10.00’da başlayacaktır. Ekstra batarya paketi ve koruyucu kılıf ile mercan mavisinde çıkan Hatsune Miku baskısı 1.299 CNY / 189 USD cıvarında. Bunun satışları da öğlen başlıyor.

Temel olarak sadece Redmi Note 4‘ün uluslararası adı olan Redmi Note 4X, 5.5″ ekran, Snapdragon 625 SoC’ye ve 4,100 mAh büyük pil ile birlikte geliyor.