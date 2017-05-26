Xiaomi Redmi Note 4X inceleme

Redmi Note 4’e çok benziyor ve öyleyse neden Note 4X’e geçmelisiniz? Xiaomi’nin en son amiral gemisi cep telefonunun incelememizdeki temel farklılıkları açıklıyoruz.

Ağustos 2016’da Xiaomi, bütçe çizgisindeki en azından Redmi Note 4‘ü ilan etti. 5.5 inç tam HD ekran ve Helio X20 6 çekirdekli işlemciden makul bir performans sunan bu akıllı telefonun Çin versiyonunu inceledik. Uluslararası bir model daha sonra Qualcomm Snapdragon 625 ile birlikte kullanıma sunuldu.

Bugün, önümüzde, aynı 5.5 inç full-HD ekran ve Snapdragon 625 çipi ile Şubat 2017’de tanıtılan hemen hemen aynı telefon olan Redmi Note 4X‘i bulduk. Adil olmak gerekirse, küresel model bu, bir Türkiye kullanıcısı için daha iyi sonuç verdiği anlamına geliyor (bunu daha ayrıntılı olarak aşağıda açıklayacağız) ve birkaç daha fazla renk seçeneği var ve metal için önceki tasarımdaki en az plastik parçaları takas ediyor, ancak başka türlü aynı telefon.

Teknik özellikler belgesini tarayın; Bluetooth’u 4.1’den 4.2’ye güncelledi, ancak 802.11ac Wi-Fi bağlantısı kaldırıldı; bunları işaret etmedikçe muhtemelen fark etmediğiniz birkaç değişiklik yapacaksınız. Samsung S5K3L8 sensörü aynı özellikli bir Sony IMX258 ile değiştirildi; Kızılötesi bağlantı noktası üst kenarın yanına taşındı; Ve daha önce Micro-USB bağlantı noktasının her iki yanına oturan vidalar artık yok oldu. Ayrıca MIUI 8.1’i de edinebilirsiniz, elbette OS’yi daha önceki Redmi Note 4’te kolayca güncelleyebilirsiniz.

En bariz değişikliklerden biri mevcut RAM ve depolama seçenekleridir. Note 4’ü daha önce 2 veya 3GB RAM ve 16 veya 64GB depolama alanı ile satın alabilirken Note 4X, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı veya 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelir.

Şu an pek çok e ticaret sitesinde 1.000 TL fiyat karşılığı 3GB RAM, 32GB depolama alanı olan Xiaomi Redmi Note 4X‘in genel sürümünü inceledik.

Bahsettiğimiz yeni renk seçenekleri yalnızca Note 4X’in Uluslararası ve Çin sürümleri için mevcuttur ve n11, hepsiburada gibi sitelerden satın alabilirsiniz.

Hem uluslararası hem de küresel sürümler bir Türkiye’de kullannım için uygundur, ancak Türkiye’deki müşterilerin büyük mobil ağlarımız tarafından kullanılan 4.5G bandına verdikleri destekten dolayı küresel baskıyı tercih etmelerini şiddetle tavsiye ederiz.

Xiaomi Redmi Note 4X: Tasarım

Redmi Note 4, plastik üst ve alt kısımlarını bir tam metal unibody yapısı ile değiştiren Redmi Note 3 üzerinde önemli bazı tasarım değişiklikleri gördü. Burada gördüğümüz Note 4X, sadece beyaz plastik anten hatlarını parlak bir metalik bantla değiştirerek ciddi bir değişiklik yapmıyor, ancak biz de ilk defa olduğu gibi tasarım konusunda da keskin davranıyoruz.

Bütçenize uygun bir telefon için Redmi Note 4X çok iyi oluşturulmuştur. Ekranın solunda ve sağında oldukça ince çerçeveler vardır, bu arka taraftaki hafif eğimli kenarlar, tek elle hantal görünmesini önler. Güçlü ve uzun süre dayanacak şekilde yapılmış ve çok iyi görünüyor.

İki telefonun boyutu ve ağırlığı aynı, Note 4X hafif 8.5mm kalınlığında ve 171 gr ağırlığında.

İkiz hoparlör ızgaraları, telefonun dibinde yeni evlerine koyulmaya devam ediyor ve içeride hala sadece bir mono hoparlör var. Daha önce her iki tarafı da görebildiğimiz metal vidalar yok olmuştu, bu sizi rahatsız edecek, tabi Xiaomi’yi açıp içeriye bakmayı planlıyorsanız.

Daha önce olduğu gibi telefonun parmak izi tarayıcısının kameranın altındaki arka yüzünde bulunan home ve geri düğmeleri ekranın altında oturuyor. Üst kısmında hala bir kulaklık girişi ve IR blasteri ve yanlardaki ses yükseltici ve güç anahtarı görüyorsunuz.

Ekran da değişmedi ve hala doğru renkler ve berrak çözünürlük ile 5.5 inç IPS panel. Bu, yine, bir full HD (1920×1080 piksel) ekran ve piksel yoğunluğu 401 ppi değerinde. Ve Note 4’te olduğu gibi, 2.5D eğri cam tabakası ile algılandığınız için büyük bir bilinçdışı fark yaratıyor.

Xiaomi Redmi Note 4X inceleme: Donanım ve Performans

Redmi Note 4‘ün Uluslararası sürümünü satın alanlar, aynı 2GHz Qualcomm Snapdragon 625 8 çekirdekli işlemciyi içerdikleri için Note 4X’de herhangi bir performans artışı görmüyorlar, ancak burada yeni bir 4GB RAM seçeneği mevcut.

Maalesef, Qualcomm tabanlı Redmi Note 4’ü test etmedik ve bizdeki Note 4X 3GB RAM sürümüdür.

Ayrıca bkz: En hızlı telefonlar 2017

Değerlendirdiğimiz Helio X20 Redmi Note 4’e kıyasla, Snapdragon 625 ile Note 4X arasındaki performans aslında düşüktür. Geekbench 3’te Note 4 test edilmiş ve Geekbench 4’te Note 4X test edildiğinden, Geekbench işlem hız skorlarımızı karşılaştıracağız ancak hem AnTuTu çekirdek performansı hem de GFXBench grafik testlerinde Note 4X önemli ölçüde daha düşük puanlara dönüştü. Sadece JetStream JavaScipt kıyaslamasında ve yalnızca biraz daha iyi sonuç verdi.

Redmi Note 4 ya 16GB ya da 64GB depolama alanı ile geldi ve her ikisi de microSD aracılığıyla 128GB’a kadar ek depolama alanını destekledi. Burada genişletilebilir depolama alanını kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak Xiaomi daha düşük depolama miktarını 32GB’a yükseltti. Bu harika bir haber, 32GB hafıza bu kategorideki standart haline geliyor.

Pil performansı da bu kategoriye giriyor ve her iki telefonda da 4,100mAh pil ve en yeni MIUI 8.1 işletim sistemini çalıştırma potansiyeline sahipken yeni modelde büyük artış beklemeyin. Özellikle de orta bütçeli bir telefon için ideal olduğunu düşünüyoruz.

Xiaomi Redmi Note 4X inceleme: Bağlantılar ve ekstralar

Mobil ödeme servislerinin artan popülaritesiyle Redmi Note 4X‘in NFC’yi teknik özelliklerine ekleyeceğini umuyorduk ancak ne yazık ki öyle olmadı. Xiaomi, Bluetooth’u 4.1’den 4.2’ye yükseltti ancak 802.11ac kablosuz ağ bağlantısını da kullanmadı.

Çok kullanacağınızı düşünmediğimiz bir özellik her iki akıllı telefonun içine kurulmuş IR blaster’tır. Ayrıca GPS ve GLONASS ve OTG’yi de destekliyor.

Çinli bir telefon satın almakla ilgili en iyi şeylerden biri de ikili SIM seçeneğidir. Bu Redmi Note 4X, selefi ile ortak olarak, iki SIM modülünü ikili bekleme modunda veya bir SIM ve bir Micro-SD kartıyla kabul edecek. İki telefon numarasını iki telefon taşımadan yönetmek isterseniz, bu telefonu tercih sebebi olabilir.

Redmi Note 4X’in birkaç versiyonunun mevcut olduğunu ve yalnızca Global sürümün 4G LTE bandını da desteklediğini unutmayın.

Xiaomi Redmi Note 4X inceleme: Kamera

Kağıt üzerinde Xiaomi Redmi Note 4X, Note 4 ile aynı kamera ayarına sahip gibi görünüyor ancak 13Mp Samsung ana kamera sensörünün Sony IMX258 ile takas edildiğine inanıyoruz. Bu harika bir haber, çünkü Note 4’ün fotoğraf makinesinin sunduğu yumuşak detaydan çok fazla etkilendik. Ayrıca bkz: En iyi kameralı telefonlar

Karşılaştırma Note 4X, bu fiyat noktasında, parlak, doğal renkler ve detaylı ayrıntı seviyesi ile iyi bir fotoğraf çekti. HDR modu gerçekten büyük bir fark yaratıyor, bu nedenle de Note 4X’den en iyi fotoğrafları elde etmek için HDR kullanmayı unutmayın.

Sırasıyla Otomatik ayarlar ve HDR modunda devreye giren bir iki Xiaomi test fotoğrafını görebilirsiniz.

Standart Xiaomi Camera uygulamasının, Manuel ve Güzelleştirici ve gerçek zamanlı filtreler de dahil olmak üzere çeşitli yararlı çekim modlarıyla birlikte Note 4X üzerine kurulduğunu göreceksiniz. Temiz ve kullanımı kolaydır.

5Mp selfie kamera aynı zamanda bu gerçek zamanlı filtreleri de içeriyor ancak çok daha az çekim modu var: Sadece Zamanlayıcı, Ses ve Güzellik filtresi bulacaksınız.

Xiaomi Redmi Note 4X inceleme: Yazılım

Xiaomi Redmi Note 4X, Android Marshmallow‘un uyarlanmış bir sürümü olan MIUI 8.1‘i çalıştırıyor. Uygulama tablasının kaldırıldığı ve ayarlar menüsü yeniden düzenlendiğinde OS’den adil bir sapma var ancak burada bir arama seçeneği, ihtiyaç duyduğunuz öğeleri bulmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

Xiaomi telefonlarının Türkiye’deki kullanıcıları için getirdiği dezavantajlar, genellikle, önceden yüklenmiş Google hizmetleri olmadan gelmeleri, bazı mobil operatörler tarafından 4G LTE erişimi için gerekli olan 800MHz bandını (Band 20) desteklemediklerini ve sıklıkla kendiniz uygulama kurmanız gerektiğidir. Çeşitli Çince dil uygulamaları ve bildirimler de gelebilir.

Bununla birlikte, burada incelediğimiz genel sürüm farklıdır. Play mağazası ve birkaç Google uygulaması önceden kurulmuştur ve kutudan çıktıktan sonra Türkiye’de kullanım için yapılandırabilirsiniz.