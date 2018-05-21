Xiaomi, çok sık yeni akıllı telefonlar tanıtmaya başladı. Markanın son olarak yeni amiral gemisi modeli olacak olan Mi 8 modeli için detayları ortaya çıkmıştı. Ekranda parmak izi sensörü kullanacağı ve tasarım kısmında da çok daha başarılı bir model olarak geleceği belirtilen akıllı telefonların yanında bu kez Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera modeli olarak belirtilen yeni bir telefonun daha geleceği ortaya çıktı. Mevcut modelin yeni bir versiyonu olarak gelmesini beklediğimiz son seri akıllı telefonların da çok önemli yeniliklerle beraber gelmesi bekleniyor. Öyle ki ortaya çıkan detaylar iddialı bir akıllı telefonu işaret ediyor.

Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera Nasıl Bir Telefon Olacak?

Yeni modelin özelliklerinin neler olacağı konusunda çok önemli detaylar söz konusu. Buna göre yeni modelin 1080 X 2160 piksel gibi bir çözünürlüğü olması bekleniyor. Ekran boyutu kısmında ise 5.99 inçlik bir panel kullanıldığını göreceğiz.

Yeni akıllı telefonların ekran en boy oranı kısmında ise 18:9 oranının sunulacağından söz ediliyor. Bu özelliklerin yanında işlemci kısmında ise Snapdragon 636 modeli kullanılacak. Toplamda 6 GB RAM bellek miktarına sahip olması ve 4.000 mAh değerinde de bir bataryası olması önemli detaylar arasında.

Bunun yanında yeni modelin arka kamerasında çift kamera kullanılacağını da ekleyelim. Ek olarak arka kameraların makine öğrenimiyle beraber zenginleştirileceği de verilen detaylar arasında. Hem sistem özellikleri hem de yapay zeka sistemleri ortaya çıkan yeni seri akıllı telefonların en büyük ayrıcalığının ise fiyatı olması bekleniyor.

Öyle ki yeni seri akıllı telefonların fiyat kısmında mevcut seri kadar düşük bir aralıkla beraber geleceğinden söz ediliyor. Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera modelinin diğer serilerden farklı olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş olmasının büyük bir ayrıntı olduğunu da ekleyelim. Telefon hemen hemen aynı fiyat ile gelecek olursa, oldukça ilgi toplayacaktır.