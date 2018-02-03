Tasarım konusunda lider marka konumunda olan Xiaomi, yeni modellerinde yeni sürprizlerle gelmeye hazırlanıyor. Markanın bu noktada yeni modellerin başında ise Xiaomi Redmi Note 5 akıllı telefonlarının gelmesi bekleniyor. Daha önce telefonların adının da yer aldığı bazı performans testleri yayınlanmış ve yeni model için beklenen haberler ortaya çıkmıştı. Yeni seri akıllı telefonların şimdi ise tasarımları ve sistem özellikleri daha detaylı şekilde ortaya çıktı. Özellikle tasarım kısmında önemli özellikler ortaya çıktı.

Xiaomi Redmi Note 5 Tasarımı Yine İddialı

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında doğrudan markayı işaret eden detaylar var. Paylaşılan görsellere göre Xiaomi Redmi Note 5 modelinin ekran kısmı tamamen çerçevesiz olacak. Birkaç santimlik bir kamera bölümünün dışında ön yüzey sadece ekrandan oluşmakta. Çerçeveler oldukça ince. Markanın beklenen gelişmelerinin de zaten bu olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonların arka kısmında da değişen bir tasarım görmek mümkün olacak. Üst üste sıralanmış olan çift kamera göreceğimiz akıllı telefonda, kameraların hemen altında parmak izi sensörleri yer alacak. Kameralar arasında boşluk olacağını da belirtelim. Bunun dışında kasanın oldukça ince olacağı beklentisi de var. Yayınlanan görseller ne kadar ince bir akıllı telefon modeli ile karşı karşıya olacağımızı gösteriyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Teknik Özellikleri Beğeni Toplayacak

Tasarımı bir kenara bırakalım ve telefonların teknik özelliklerine bakalım. Xiaomi Redmi Note 5 modelinin teknik özellikler kısmında, Snapdragon 636 işlemcilerini göreceğiz. Yeni işlemciler amiral gemisi performansını aratmıyor. Haliyle bu seri çok daha başarılı bir seri olacak. RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek kullanımı yapılacak. Depolama alanı kısmında 64 GB standart hafızayı göreceğiz.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise oldukça geniş bir yüzey bizi karşılayacak. 5.9 inçlik ekranlar gelmesi beklenen akıllı telefonların, 18:9 ekran oranına ve FHD+ çözünürlük değerine sahip olacağından söz ediliyor. Ayrıca ekran teknolojisi kısmında da IPS LCD kullanılması beklentisi var. Yine OLED göremeyeceğiz.

Kamera kısmında ise 16 MP ve 5 MP değerinde çift kamera kullanılması bekleniyor. Ön kamera ise 8 MP değerinde olacak. Pil kapasitesi konusunda ise 4100 mAh değerinde pillerin gelmesi bekleniyor. Tüm bu beğeni toplayacak özelliklerle beraber yeni seri akıllı telefonların fiyatının ise sadece 237 dolar civarında olması bekleniyor. Tanıtım öncesinde gelen bu bilgiler, markanın iddiasını şimdiden ortaya çıkarmış durumda.